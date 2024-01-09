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Надя Дорофєєва відреагувала на чергові чутки про свою вагітність

Вівторок 09 січня 2024 10:10
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Надя Дорофєєва відреагувала на чергові чутки про свою вагітність Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Надя Дорофєєва відреагувала на чергові чутки про свою вагітність, які знову почали поширювати ЗМІ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Надя Дорофєєва прокоментувала свою "вагітність"

Так, артистка запостила у себе в stories скріншот новини, в якій їй прогнозують стати мамою вже у цьому році.

"Друзі, тут є новини. Я знов буду вагітна", - жартома зазначила Надя.

Надя Дорофєєва відреагувала на чергові чутки про свою вагітність

Надя Дорофєєва відреагувала на чутки про вагітність (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також вона додала емодзі у вигляді обличчя, що аж мружить очі від сміху, натякаючи на те, що інформація не відповідає дійсності.

Зазначимо, це не вперше, коли Дорофєєвій приписують вагітність.

У жовтні 2023 року скандальний блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомив, що зірка при надії, пославшись на своїх "кошенят".

Однак артистка згодом розвіяла ці чутки, показавши свій плоский живіт.

Надя Дорофєєва відреагувала на чергові чутки про свою вагітність

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нещодавно Надя приголомшила дивним подарунком, який отримала від її фан-клубу.

Також вона пояснила, чому не коментує розлучення з Дантесом.

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Надя Дорофеєва беременность звезды шоу-бизнеса