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"Люблю тебя, моя Зоя". Елена Мозговая восхитила редким фото 30-летней дочери

Елена Мозговая (фото: instagram.com/mozgova0902)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская продюсер Елена Мозговая поздравила старшую дочь Зою с 30-летием. Соответствующее фото она опубликовала в своих соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Елена Мозговая показала дочь-красавицу

Так, по случаю дня рождения старшей наследницы продюсер поделилась редким фото с ней и посвятила ей пост с поздравительными словами.

"Моя уже взрослая, но для меня всегда маленькая дочь сегодня празднует 30 лет! Спасибо тебе, Боже, что подарил встречу с такой незаурядной личностью!"

"Прошу у тебя, Создатель, дай моему ребенку мужества - бороться там, где можно что-то изменить, терпения - принять то, с чем справиться нереально! И мудрости - отличать одно от другого", - написала она.

Также Елена поблагодарила Зою за то, что она выбрала ее своей мамой.

"Люблю тебя, моя Зоя, спасибо, что выбрала меня своей мамой. Счастлива, что ты не просто проживаешь свою жизнь, ты живешь, ты растешь, познаешь, ты ищешь ответы и ты находишь их. Это и есть путь личности. Будь счастлива - это самое главное!", - отметила Мозговая.

Отметим, что отцом Зои является второй муж продюсера - Дмитрий. Они жили в гражданском браке. Когда девочке было четыре года, муж погиб.

У знаменитости также есть две дочери. Средняя Евгения родилась в браке с певцом Александром Пономаревым, а младшая Соломия появилась в отношениях с исполнителем David Axelrod.

Дети Елены Мозговой (фото: instagram.com/mozgova0902)

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дітизвезды шоу-бизнесаАлена Мозговая