Ольга Фреймут показалася з 17-річною донькою після довгої розлуки (фото)

Старша дочка головної ревізорки України Ольги Фреймут, 17-річна Злата Мітчелл, поділилася з підписниками новою світлиною з мамою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram спадкоємиці телеведучої.

Злата Мітчелл поділилася сімейним контентом

Так, знаменита мама з донькою попозували заради спільного фото. На фото видно, як Ольга ніжно обіймає Злату.

Кадр був зроблений, ймовірно, перед поверненням доньки Фреймут до США, де вона зараз навчається.

Оля Фреймут з донькою Златою (фото: instagram.com/freimutolia)

"Мамо, я знову їду", - написала Злата у соцмережах.

Зазначимо, що сама ведуча наразі перебуває у Великій Британії разом з 7-річним сином Валерієм і 6-річною донькою Євдокією.