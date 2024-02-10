"Люблю, памʼятаю, сумую". Ілона Гвоздьова зворушила архівним фото з покійним батьком

Ілона Гвоздьова показала архівне сімейне фото

Так, у своїх соцмережах зірка "Танців із зірками" розмістила знімок з рідною людиною.

Вона зізналася, що дуже сумує за татом і танцівниці його сильно не вистачає.

Ілона Гвоздьова з батьком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Люблю, пам'ятаю, сумую… Ти наш янгол-охоронець тепер! Як сильно мені тебе не вистачає. Сподіваюсь, ти за нами з небес спостерігаєш",- написала Гвоздьова.

Фани підтримали танцівницю

У коментарях під публікацією знаменитості прихильники залишили теплі слова підтримки.