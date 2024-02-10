UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Люблю, памʼятаю, сумую". Ілона Гвоздьова зворушила архівним фото з покійним батьком

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова розчулила мережу архівним фото зі своїм покійним батьком. Чоловік помер у червні 2014 року від злоякісної пухлини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram хореографині.

Ілона Гвоздьова показала архівне сімейне фото

Так, у своїх соцмережах зірка "Танців із зірками" розмістила знімок з рідною людиною.

Вона зізналася, що дуже сумує за татом і танцівниці його сильно не вистачає.

Ілона Гвоздьова з батьком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Люблю, пам'ятаю, сумую… Ти наш янгол-охоронець тепер! Як сильно мені тебе не вистачає. Сподіваюсь, ти за нами з небес спостерігаєш",- написала Гвоздьова.

Фани підтримали танцівницю

У коментарях під публікацією знаменитості прихильники залишили теплі слова підтримки.

  • Дорогі серцю люди завжди поруч з нами у снах, думках і спогадах
  • Він тебе оберігає завжди
  • Дуже схожі
  • Світла пам'ять
  • Мої співчуття

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова прокоментувала розлучення та стосунки з чоловіком.

Такоє вона розповіла, як її коханий відреагував на пластику грудей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесуИлона ГвоздеваЗірки шоу-бізнесу