"Люблю, помню, скучаю". Илона Гвоздева тронула архивным фото с покойным отцом

Украинская танцовщица Илона Гвоздева умилила сеть архивным фото со своим покойным отцом. Мужчина умер в июне 2014 года от злокачественной опухоли.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram в хореографини.
Так, в своих соцсетях звезда "Танців із зірками" разместила снимок с родным человеком.
Она призналась, что очень скучает по папе и танцовщице его сильно не хватает.
Илона Гвоздева с отцом (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
"Люблю, помню, скучаю... Ты наш ангел-хранитель теперь! Как сильно мне тебя не хватает. Надеюсь, ты за нами с небес наблюдаешь",- написала Гвоздева.
В комментариях под публикацией знаменитости поклонники оставили теплые слова поддержки.
Напомним, ранее Илона Гвоздева прокомментировала развод и отношения с мужем.
Такое она рассказала, как ее любимый отреагировал на пластику груди.