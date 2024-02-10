"Люблю, памʼятаю, сумую". Ілона Гвоздьова зворушила архівним фото з покійним батьком
Українська танцівниця Ілона Гвоздьова розчулила мережу архівним фото зі своїм покійним батьком. Чоловік помер у червні 2014 року від злоякісної пухлини.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram хореографині.
Ілона Гвоздьова показала архівне сімейне фото
Так, у своїх соцмережах зірка "Танців із зірками" розмістила знімок з рідною людиною.
Вона зізналася, що дуже сумує за татом і танцівниці його сильно не вистачає.
Ілона Гвоздьова з батьком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
"Люблю, пам'ятаю, сумую… Ти наш янгол-охоронець тепер! Як сильно мені тебе не вистачає. Сподіваюсь, ти за нами з небес спостерігаєш",- написала Гвоздьова.
Фани підтримали танцівницю
У коментарях під публікацією знаменитості прихильники залишили теплі слова підтримки.
- Дорогі серцю люди завжди поруч з нами у снах, думках і спогадах
- Він тебе оберігає завжди
- Дуже схожі
- Світла пам'ять
- Мої співчуття
Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова прокоментувала розлучення та стосунки з чоловіком.
Такоє вона розповіла, як її коханий відреагував на пластику грудей.