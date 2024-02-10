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"Люблю, памʼятаю, сумую". Ілона Гвоздьова зворушила архівним фото з покійним батьком

Субота 10 лютого 2024 14:33
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"Люблю, памʼятаю, сумую". Ілона Гвоздьова зворушила архівним фото з покійним батьком Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова розчулила мережу архівним фото зі своїм покійним батьком. Чоловік помер у червні 2014 року від злоякісної пухлини.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram хореографині.

Ілона Гвоздьова показала архівне сімейне фото

Так, у своїх соцмережах зірка "Танців із зірками" розмістила знімок з рідною людиною.

Вона зізналася, що дуже сумує за татом і танцівниці його сильно не вистачає.

&quot;Люблю, памʼятаю, сумую&quot;. Ілона Гвоздьова зворушила архівним фото з покійним батьком

Ілона Гвоздьова з батьком (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Люблю, пам'ятаю, сумую… Ти наш янгол-охоронець тепер! Як сильно мені тебе не вистачає. Сподіваюсь, ти за нами з небес спостерігаєш",- написала Гвоздьова.

Фани підтримали танцівницю

У коментарях під публікацією знаменитості прихильники залишили теплі слова підтримки.

  • Дорогі серцю люди завжди поруч з нами у снах, думках і спогадах
  • Він тебе оберігає завжди
  • Дуже схожі
  • Світла пам'ять
  • Мої співчуття

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова прокоментувала розлучення та стосунки з чоловіком.

Такоє вона розповіла, як її коханий відреагував на пластику грудей.

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