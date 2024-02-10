"Люблю, помню, скучаю". Илона Гвоздева тронула архивным фото с покойным отцом

Украинская танцовщица Илона Гвоздева умилила сеть архивным фото со своим покойным отцом. Мужчина умер в июне 2014 года от злокачественной опухоли.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram в хореографини.

Илона Гвоздева показала архивное семейное фото

Так, в своих соцсетях звезда "Танців із зірками" разместила снимок с родным человеком.

Она призналась, что очень скучает по папе и танцовщице его сильно не хватает.

Илона Гвоздева с отцом (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

"Люблю, помню, скучаю... Ты наш ангел-хранитель теперь! Как сильно мне тебя не хватает. Надеюсь, ты за нами с небес наблюдаешь",- написала Гвоздева.

Фаны поддержали танцовщицу

В комментариях под публикацией знаменитости поклонники оставили теплые слова поддержки.