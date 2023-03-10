У любителів собак і котів абсолютно різні характери: чим вони відрізняються

Побутує думка, що домашні улюбленці схожі на своїх господарів. Відповідно власники котів і собак можуть відрізнятися між собою за різними характеристиками. З огляду на те, кого більше любить людина, навіть можна скласти її психотип.

Як саме відрізняються любителі собак і котів - читайте нижче в матеріалі Styler.

Психотип собачників

Собаки вважаються нібито добрішими за котів через свою надзвичайну вірність. Однак любителі собак схильні до маніпулювання іншими, що досить дивовижно. Саме тому такі люди прекрасно справляються з дресуванням своїх вихованців. Вони виростають слухняними та дисциплінованими.

Психологи вважають, що ті люди, які більше люблять собак, бояться залишитися на самоті. Тварина створює їм чудову компанію, але самі господарі легко заводять нові знайомства.

Любителі собак частіше приходять на допомогу іншим людям. Проте вони обов'язково зважать, на що збираються витратити свій час. Якщо ж вони розуміють, що їх хочуть просто використовувати, то відразу йдуть.

Психотип любителів котів

Ті люди, які обирають котів, також мають схильність до самотності. Проте вони більш закриті та надають перевагу тихому відпочинку вдома, ніж у шумній компанії.

Як і притаманно котам, у них добре розвинена інтуїція, і вони частіше прислухаються до свого внутрішнього голосу, ніж до оточення.

Любителі кішок - перфекціоністи. Вони часто вимагають того самого від родичів, друзів і просто знайомих. Коти дуже цінують своє житло та стежать за відвідувачами своєї оселі.

Крім цього, такі люди не переносять, коли ними намагаються керувати. Вони прекрасно знають, що їм потрібно і часто діють тільки у своїх інтересах. Та попри це любителі котів і кішок є досить добрими, здатними на самопожертву та завжди готові прийти на допомогу тим, хто її потребує.

Тому звертайте увагу на те, кому надає перевагу ваш новий знайомий або знайома. Можливо, відповідь стане знаком, якою ця людина є в реальності.