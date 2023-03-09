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На руїнах зруйнованого будинку у Львівській області собака шукає господарів: зворушливі фото

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Львівська область, Четвер 09 березня 2023 15:35
На руїнах зруйнованого будинку у Львівській області собака шукає господарів: зворушливі фото У Львівській області на руїнах знайшли собаку (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти 9 березня атакували ракетами Львівську область. На місці зруйнованого житлового будинку у Золочівському районі помітили собаку.

Фото опублікували на сторінці "Суспільне Львів" у Telegram.

Мережу зворушили знімки пса, який лежить на ковдрі у руїнах будинку. Також налякана тварина шукає господарів.

Зокрема, господарі собаки загинули внаслідок ракетного удару Росії. Як відомо, жертвами РФ у Золочівському районі Львівської області стали 5 людей.

"Собака лежить на уламках зруйнованого російською ракетою будинку. Власники тварини загинули", - йдеться у повідомленні.

На руїнах зруйнованого будинку у Львівській області собака шукає господарів: зворушливі фотоСобака лежить на руїнах будинку (t.me/suspilnelviv)

На руїнах зруйнованого будинку у Львівській області собака шукає господарів: зворушливі фотоНа руїнах зруйнованого будинку у Львівській області собака шукає господарів: зворушливі фотоСобака шукає господарів на руїнах будинку у Львівській області (facebook.com/lessija)

Додамо, що ворожа ракета впала на житлову забудову, внаслідок чого виникла пожежа. Вогонь знищив три будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

Раніше ми повідомляли, що 12-річний хлопчик розбирав завали свого будинку, який знищили війська РФ.

Також ми писали, що на руїнах будинку в Дніпрі знайшли дуже велику суму грошей.

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