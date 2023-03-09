На руїнах зруйнованого будинку у Львівській області собака шукає господарів: зворушливі фото

Російські окупанти 9 березня атакували ракетами Львівську область . На місці зруйнованого житлового будинку у Золочівському районі помітили собаку.

Фото опублікували на сторінці "Суспільне Львів" у Telegram .

Мережу зворушили знімки пса, який лежить на ковдрі у руїнах будинку. Також налякана тварина шукає господарів.

Зокрема, господарі собаки загинули внаслідок ракетного удару Росії. Як відомо, жертвами РФ у Золочівському районі Львівської області стали 5 людей.

"Собака лежить на уламках зруйнованого російською ракетою будинку. Власники тварини загинули", - йдеться у повідомленні.

Собака лежить на руїнах будинку (t.me/suspilnelviv)

Собака шукає господарів на руїнах будинку у Львівській області (facebook.com/lessija)

Додамо, що ворожа ракета впала на житлову забудову, внаслідок чого виникла пожежа. Вогонь знищив три будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.