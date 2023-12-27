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Новинка для любителів випити за кермом. В авто з'являться сканери для виявлення нетверезих водіїв

Mersedes-Benz додасть датчик для виявлення нетверезих водіїв (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

Німецький автовиробник Mersedes-Benz має намір впровадити у свої автомобілі розробку корейської компанії PiQuant, яка дозволить перевіряти водіїв на кількість алкоголю в крові.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на корейський сайт новин про бізнес Business Korea.

PiQuant розробила технологію, яка визначає рівень алкоголю у крові через спеціальний датчик, який активується при торканні пальцем. За задумом автовиробників, його можна інтегрувати в кнопку запуску двигуна, що дозволить автоматично виключити керування транспортним засобом у разі, якщо водій перебуває у нетверезому стані.

Німецька компанія Mercedes-Benz вже виявила інтерес до цієї концепції та розглядає можливість впровадження цієї розробки. Інші технології, створені корейськими інженерами також привертають увагу європейських автовиробників.

Наприклад, Mercedes-Benz вивчає застосування технології спрямованого звуку JD Solution, що дозволяє створювати акустичні хвилі.

За допомогою цієї технології водій може отримувати голосові підказки від бортових систем або вести телефонні розмови через систему гучного зв'язку, мінімізуючи відволікання пасажирів від відповідних звуків.

Технологія також дозволяє спрямовувати звук "в протифазі" до інших акустичних зон, блокуючи тим самим ті звуки, які не призначені для сприйняття пасажирів.

Раніше ми писали про продукти, які можуть показати проміле під час перевірки на алкоголь, навіть якщо водій не пив.

У нас також є матеріал про вплив алкоголю на водіння та який через це можна отримати штраф.

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MercedesводіїАвтомобільний ринок