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Новинка для любителей выпить за рулем. В авто появятся сканеры для выявления нетрезвых водителей

Mersedes-Benz добавит датчик для обнаружения нетрезвых водителей (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Немецкий автопроизводитель Mersedes-Benz намерена внедрить в свои автомобили разработку корейской компании PiQuant, которая позволит проверять водителей на количество алкоголя в крови.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на корейский сайт новостей о бизнесе Business Korea.

PiQuant разработала технологию, которая определяет уровень алкоголя в крови через специальный датчик, который активируется при касании пальцем. По замыслу автопроизводителей, его можно интегрировать в кнопку запуска двигателя, что позволит автоматически исключить управление транспортным средством в случае, если водитель находится в нетрезвом состоянии.

Немецкая компания Mercedes-Benz уже проявила интерес к концепции и рассматривает возможность внедрения этой разработки. Другие технологии, созданные корейскими инженерами, также привлекают внимание европейских автопроизводителей.

К примеру, Mercedes-Benz изучает применение технологии направленного звука JD Solution, что позволяет создавать акустические волны.

Посредством этой технологии водитель может получать голосовые подсказки от бортовых систем или вести телефонные разговоры через систему громкой связи, минимизируя отвлечение пассажиров от соответствующих звуков.

Технология также позволяет направлять звук "в противофазе" в другие акустические зоны, блокируя тем самым те звуки, которые не предназначены для восприятия пассажиров.

Раньше мы писали о продуктах, которые могут показать промилле при проверке на алкоголь, даже если водитель не пил.

У нас также есть материал о влиянии алкоголя на вождение и какой через это можно получить штраф.

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MercedesводіїАвтомобильный рынок