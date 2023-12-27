Новинка для любителей выпить за рулем. В авто появятся сканеры для выявления нетрезвых водителей

PiQuant разработала технологию, которая определяет уровень алкоголя в крови через специальный датчик, который активируется при касании пальцем. По замыслу автопроизводителей, его можно интегрировать в кнопку запуска двигателя, что позволит автоматически исключить управление транспортным средством в случае, если водитель находится в нетрезвом состоянии.

Немецкая компания Mercedes-Benz уже проявила интерес к концепции и рассматривает возможность внедрения этой разработки. Другие технологии, созданные корейскими инженерами, также привлекают внимание европейских автопроизводителей.

К примеру, Mercedes-Benz изучает применение технологии направленного звука JD Solution, что позволяет создавать акустические волны.

Посредством этой технологии водитель может получать голосовые подсказки от бортовых систем или вести телефонные разговоры через систему громкой связи, минимизируя отвлечение пассажиров от соответствующих звуков.

Технология также позволяет направлять звук "в противофазе" в другие акустические зоны, блокируя тем самым те звуки, которые не предназначены для восприятия пассажиров.