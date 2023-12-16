Ці продукти можуть показати проміле під час перевірки на алкоголь, навіть якщо водій не пив
Іноді при перевірці водіїв на рівень сп'яніння алкотестер показує проміле, навіть якщо людина взагалі не вживала спиртне. Більшість людей у цьому випадку думає, що це якісь хитрі маніпуляції зі сторони поліцейських, які начебто хочуть незаслужено вліпити штраф.
Але насправді деякі неалкогольні продукти можуть показувати проміле. Це варто враховувати водіям, особливо на свята, коли перевірки на дорогах частішають, а під час застілля вони можуть поласувати цими продуктами.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler).
При підготовці публікації використали матеріал: публікацію групи "Ти ж юрист" в Telegram та дані з Урядового порталу.
Які продукти можуть показати проміле під час перевірки на алкоголь
"Інколи трапляються ситуації, коли водій може отримати протокол за ст. 130 КУпАП навіть тоді, коли він зовсім не вживав алкоголь. А річ у тому, що проміле на алкотестері показують деякі продукти, на перший погляд, абсолютно невинні", - пояснюють юристи.
Вони додають, що важливо запам’ятати одне правило: проміле на алкотестері стабільно показують будь-які продукти, при виробництві яких використовуються процеси бродіння, а також продукти, які наповнюються алкоголем при приготуванні.
До таких продуктів належить:
- безалкогольне пиво. Цей напій не є "порятунком" і на алкотестері може показати від 0,1 до 0,4 проміле
- шоколадні цукерки, ромова баба, інша випічка. Сьогодні багато випічки для м’якості обробляють спиртовмісними рідинами, які можуть показати на алкотетстері від 0,1 до 0,3 проміле
- кефір, йогурт, кумис - ці продукти легко показують до 0,6 проміле в крові
- деякі фрукти та соки. Наприклад, апельсин може показати до 0,2 проміле. Банан - до 0,22 проміле. Апельсиновий сік - до 0,3 проміле
- чорний хліб з маслом та сирокопченою ковбасою може показати до 0,2 проміле
- будь-які спиртовмісні медичні препарати (різні спреї для горла, корвалол, валеріанка та багато інших настойок). Такі ліки можуть показати від 0,1 до 0,5 проміле
Нагадаємо, що доза алкоголю, допустима у крові водія - 0,20 проміле. А якщо водія затримали в стані алкогольного сп'яніння, то це карається штрафом у розмірі 17 000 грн із позбавленням посвідчення на 1 рік.
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