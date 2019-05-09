Любители творческого беспорядка: самые неряшливые знаки Зодиака

Гороскоп самых неряшливых знаков Зодиака подскажет, кто из представителей зодиакального круга любит пренебрегать чистотой и гигиеной вокруг себя. Астрологи назвали пять знаков, которые абсолютно комфортно чувствуют себя в хаосе и беспорядке.

№5 Телец

Телец от природы неаккуратен, он порой запускает свою квартиру или рабочее место до невероятного состояния. Но стоит признать, что представитель этого знака все же систематически борется с беспорядком, который сам же и создает. Он сначала тщательно пропылесосит свой ковер, а затем забросает его крошками или зайдет в дом не сняв обувь. У этих людей собственное особое восприятие чистоты.

№4 Лев

Эго Льва настолько велико, что они зачастую не замечают, что творится у них под самым носом. Они уверены, что их обаяние и харизма способны нивелировать все их недостатки, в том числе и неряшливость. По мнению Льва, немного грязи и пыли - это очень мелкий недостаток по сравнению с их собственным сиянием.

Гороскоп самых неряшливых знаков Зодиака (фото: pixabay.com)

№3 Рыбы

Рыбам очень хотелось бы казаться идеальными и правильными, но вот собственную среду обитания в чистоте они поддерживать не умеют. Можно с уверенностью сказать, что аккуратность - не их конек. Они поросята от природы, которые не замечают, что творится вокруг них. Но порой Рыбы все же могут взять себя в руки и сделать генеральную уборку, но этот порядок ненадолго.

№2 Козерог

Козероги конечно же любят, когда их считают лучшими во всем - трудолюбивыми, успешными и удачливыми. Но на деле они мрачные и неряшливые, всегда себе на уме, поэтому зачастую не обращают внимание на захламленность вокруг. В общем, любовь к чистоте - не самое сильное качество этого знака Зодиака.

Гороскоп самых неряшливых знаков Зодиака (фото: pixabay.com)

№1 Водолей

Если вы попадете в дом к Водолею, вам придется обучитися искусству лавирования среди огромного количества разбросанных вещей, сумок, игрушек, бытовой техники или даже остатков пищи. Водолеи ненавидят идею о том, что за собой необходимо убирать, а потому постоянно пренебрегают ею. Впрочем сами они относятся к бедламу вокруг, как к творческому беспорядку.

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