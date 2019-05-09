Любителі творчого безладу: найнеохайніші знаки Зодіаку

Гороскоп найнеохайніших знаків Зодіаку підкаже, хто з представників зодіакального кола любить нехтувати чистотою і гігієною навколо себе. Астрологи назвали п'ять знаків, які абсолютно комфортно почувають себе в хаосі і безладі.

№5 Телець

Телець від природи неакуратний, він часом запускає свою квартиру або робоче місце до неймовірного стану. Але варто визнати, що представник цього знаку все ж систематично бореться з безладом, який сам же і створює. Він спочатку ретельно пропилососить свій килим, а потім закидає його крихтами або зайде в будинок не знявши взуття. У цих людей власне особливе сприйняття чистоти.

№4 Лев

Его Лева настільки велике, що вони часто не помічають, що діється у них під самим носом. Вони впевнені, що їх чарівність і харизма здатні нівелювати всі їх недоліки, в тому числі і неохайність. На думку Лева, трохи бруду і пилу - це дуже дрібний недолік порівняно з їх власним сяйвом.

Гороскоп найнеохайніших знаків Зодіаку (фото: pixabay.com)

№3 Риби

Рибам дуже хотілося б здаватися ідеальними і правильними, але ось власне середовище проживання в чистоті вони не вміють підтримувати. Можна з упевненістю сказати, що акуратність - не їх коник. Вони поросята від природи, які не помічають, що діється навколо них. Але часом Риби все ж можуть взяти себе в руки і зробити генеральне прибирання, однак цей порядок ненадовго.

№2 Козеріг

Козероги звичайно ж люблять, коли їх вважають найкращими у всьому - працьовитими, успішними і вдачливими. Але на ділі вони похмурі і неохайні, завжди собі на розумі, тому часто не звертають увагу на захаращеність навколо. Загалом, любов до чистоти - не найсильніша якість цього знака Зодіаку.

Гороскоп найнеохайніших знаків Зодіаку (фото: pixabay.com)

№1 Водолій

Якщо ви потрапите в будинок до Водолія, вам доведеться навчитися мистецтву лавірування серед величезної кількості розкиданих речей, сумок, іграшок, побутової техніки або навіть залишків їжі. Водолії ненавидять ідею про те, що за собою треба прибирати, а тому постійно нехтують нею. Втім самі вони ставляться до бедламу навколо, як до творчого безладу.

До речі, гороскоп агресорів і любителів конфліктів підкаже, з якими знаками Зодіаку не варто вступати в суперечку.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки Зодіаку серед жінок, з якими чоловіки не можуть довго знаходиться поруч, бо вони зводять їх з розуму своїм характером.

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку більше всього схильні до повноти через свої невгамовні апетити.