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Любитель роскоши патриарх Кирилл переплюнул даже Путина: показательное фото

Фото: Патриарх Кирилл опозорился за столом (kremlin.ru)
Автор: Людмила Жукова

Любитель роскоши патриарх Кирилл на последней встрече переплюнул даже Путина в своей боязни общения с людьми. Он засветился на фото за столом огромных размеров.

Соответствующее фото появилось на официальном сайте РПЦ.

Так, глава РПЦ принял за длинным столом заместителя председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерея Олега Овчарова.

На снимке Кирилл принимает гостя за длинным столом. Очень забавно и дико то, что Овчаров сидит не на другом конце стола, а рядом за маленьким журнальным столиком.

Патриарх Кирилл снова оскандалился (фото: patriarchia.ru)

Отметим, что патриарх Кирилл обожает роскошь. Он ездит на шикарной машине, носит дорогие и брендовые часы, а также является соратником Путина.

У него имеется настоящий дворец, который находится по соседству с домом президента РФ.

Как мы ранее писали, глава российской церкви патриарх Кирилл обратился к верующим во время службы. Он призвал молиться, чтобы "не произошло новой мировой войны".

Стоит отметить, что глава российской церкви поддерживает войну России против Украины. Из-за этого даже Папа Франциск отменил встречу с московским патриархом.

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Патриарх Кирилл