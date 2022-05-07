Любитель роскоши патриарх Кирилл переплюнул даже Путина: показательное фото

Так, глава РПЦ принял за длинным столом заместителя председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами иерея Олега Овчарова.

На снимке Кирилл принимает гостя за длинным столом. Очень забавно и дико то, что Овчаров сидит не на другом конце стола, а рядом за маленьким журнальным столиком.

Патриарх Кирилл снова оскандалился (фото: patriarchia.ru)

Отметим, что патриарх Кирилл обожает роскошь. Он ездит на шикарной машине, носит дорогие и брендовые часы, а также является соратником Путина.

У него имеется настоящий дворец, который находится по соседству с домом президента РФ.