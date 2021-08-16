Любите гладить уличных котов и диких животных? За это можно расплатиться жизнью

В Киеве увеличилось количество случаев бешенства, которое переносят дикие и бездомные животные. Ветеринарный врач Алена Савченко рассказала, в чем опасность болезни и как защитить себя и домашних животных.
Об этом сообщает "Вечерний Киев".
Бешенство это - тяжелое инфекционное заболевание, которое от больных животных передается людям. После того, как появились симптомы, болезнь становится неизлечимой.
В конечной стадии она поражает головной мозг, что приводит к смерти. Болезнь передается через укусы больных животных, когда вирус со слюной попадает в кровь.
Очень часто бешенство передают летучие мыши, ежи, лисы и белки. Поэтому оно опасно для домашних животных, которые гуляют на улице.
Большинство случаев заражения бешенством происходит именно от диких зверей. Нередко переносят болезнь ежи.
Главная профилактика бешенства - вакцинация как домашних, так и бездомных животных. Собакам и кошкам нужно делать прививки, начиная с 3-месячного возраста и далее - ежегодно.
При этом ветеринар советует выгуливать собак только после вакцинации.
Напомним, украинцев предупредили об опасных средствах от насекомых.
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