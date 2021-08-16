Любите гладить уличных котов и диких животных? За это можно расплатиться жизнью

Бешенство это - тяжелое инфекционное заболевание, которое от больных животных передается людям. После того, как появились симптомы, болезнь становится неизлечимой.

В конечной стадии она поражает головной мозг, что приводит к смерти. Болезнь передается через укусы больных животных, когда вирус со слюной попадает в кровь.

Очень часто бешенство передают летучие мыши, ежи, лисы и белки. Поэтому оно опасно для домашних животных, которые гуляют на улице.

Большинство случаев заражения бешенством происходит именно от диких зверей. Нередко переносят болезнь ежи.

Симптомы у домашних животных

Меняется поведение животных. Они становятся агрессивными по отношению к людям, и другим животным.

Больная собака или кот иногда пытаются убежать из дома, у них изо рта течет слюна, им трудно глотать, боятся воды.

В некоторых случаях наблюдается паралич конечностей.

Бывает и тихая форма - животному трудно глотать, создается впечатление, что оно якобы чем-то подавилось. Также течет слюна, у собак лай становится хриплым.

Случается, и нетипичная форма бешенства. Это - наиболее опасная форма, которая может растянуться на несколько месяцев и единственными симптомами иногда становятся проблемы с кишечником (частый стул).

Как уберечь своих питомцев

Главная профилактика бешенства - вакцинация как домашних, так и бездомных животных. Собакам и кошкам нужно делать прививки, начиная с 3-месячного возраста и далее - ежегодно.

При этом ветеринар советует выгуливать собак только после вакцинации.