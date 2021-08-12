ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинцев предупредили об опасных средствах от насекомых: особенно для детей

Новина українською →
Четверг 12 августа 2021 12:55
Украинцев предупредили об опасных средствах от насекомых: особенно для детей Коллаж РБК-Украина: Украинцев предупредили об опасных средствах от комаров
Автор: Светлана Мащенко

Средства от комаров, клещей и других насекомых (репелленты) являются отличным способом обеспечить себе приятный отдых на природе. Но есть нюансы - защиту нужно выбирать правильно, особенно если планируете ее применять маленьким детям.

О том, как правильно выбрать средство от насекомых рассказали в Госпродпотребслужбе.

Специалисты говорят, что репелленты делятся на две группы по способу применения:

  • такие, что можно наносить исключительно на одежду,
  • более деликатные, которые наносят на кожу.

Чтобы понять, какое перед вами средство, внимательно изучите этикетку. В основе репеллента могут быть такие активные вещества: ДЭТА (DEET, он же диэтилтолуамид), пикардин, перметрин, а также эфирные масла. Каждый из них имеет свои особенности:

ДЭТА (DEET) - диэтилтолуамид - самый распространенный вид репеллентов. Это средство можно наносить на одежду и кожу, оно используется в концентрациях от 5% до 75%.

Важно! Чем больше концентрация средства, тем длительнее защита. Например, если в репелленте 10% ДЭТА, то он действует в течение 2 часов, а если 25% - 5 часов.

ДЭТА разрешено использовать для детей с 2 месяцев в концентрации до 30%, но не больше.

Пикардин - это средство можно наносить на одежду и кожу, но не рекомендуется использовать в концентрации более 20%. Пикардин разрешают применять для детей с 2 месяцев.

Репелленты на основе эфирных масел (лимонник, кедр, эвкалипт и другие). Такие средства эффективны до часа (примерно 30 минут). Наносятся как на одежду, так и на кожу.

Важно! Предварительно лучше нанести на небольшой участок кожи, поскольку подобные средства могут вызвать аллергию.

Перметрин - это эффективное средство от клещей, которое наносят исключительно на одежду.

Правила использования репеллентов:

  • Внимательно прочитайте инструкцию средства.
  • Распыляйте средство на открытой местности.
  • Если наносите средство на лицо, то сначала нанесите себе на руку, а лишь потом на лицо, обходя зону глаз и губ.
  • Смойте репеллент мылом с кожи при возвращении домой.

Ранее мы писали, как распознать опасного клеща, и что делать, если он все же вас укусил.

Читайте РБК-Украина в Google News
насекомые
LITE
Праздник 12 августа: что нельзя делать, а что нужно сделать в этот день обязательно
Праздник 12 августа: что нельзя делать, а что нужно сделать в этот день обязательно