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Любить купувати речі під час турів: Ніколас Карма дізнався вартість луку ліричного співака Alekseev

Скільки коштує Look Alekseev (фото: instagram.com/alekseev_officiel)
Автор: Юлія Любченко

Ніколас - досить популярний блогер та співак, який питає у зірок про вартість їхніх образів. Хлопець має унікальну рубрику "Скільки коштує Look?", в якій знаменитості та прості перехожі Львова залюбки діляться інформацією.

Про те, скільки коштує образ українського співака Alekseev, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Ніколаса Карми в Instagram.

Скільки коштує Look Alekseev

Карма часто зустрічає українських зірок на вулицях Львова, коли вони просто йдуть по своїх справах. Він підходить з камерою та просить розповісти, скільки коштує їхнє вбрання та ще й дізнається про бренди, які носять артисти.

Блог хлопця вже давно вважається достатньо розкрученим, тому всі зірки погоджуються та щиро спілкуються з автором рубрики просто вулиць, адже впізнають його. 

Цього разу у камеру Ніколаса потрапив український співак, пісні якого торкаються самого серця - Alekseev. Нікіта не очікував на таку зустріч, проте з радістю розповів скільки коштує його лук. 

Образ співака складається з таких речей як:

  • червоні чоботи у козачому стилі - коштують 2 тисячі 500 євро 
  • шкіряні штани від бренду LUVI чорного кольору - вартують 2 тисячі євро
  • пальто, яке артист купив під час туру - вартує 150-170 євро 
  • светр Нікіти - коштує приблизно 150 євро
  • шапка - 15 євро

Яким є стиль Alekseev

Нікіта має дуже миловидну зовнішність, саме тому для нього не підходять брутальні речі. Та й судячи з його профілю в Instagram він любить щось середнє між класикою та кежуал.

Alekseev часто обирає піджаки або жакети з різних матеріалів, футболки або сорочки та, звісно, кеди чи кросівки. У спортивному стилі артиста можна побачити дуже рідко. Нікіта обирає брюки або класичні джинси, які є комфортними у повсякденному житті.

Він любить пальто, чоботи, також головні убори й варто зауважити, що вони дуже пасують Нікіті за його типажем та стилем, який він підтримує роками.

Стиль Нікіти Алексеева (фото: instagram.com/alekseev_officiel)

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