Любит покупать вещи во время туров: Николас Карма узнал стоимость образа лирического певца певца Alekseev

Сколько стоит Look Alekseev

Карма часто встречает украинских звезд на улицах Львова, когда они просто идут по своим делам. Он подходит с камерой и просит рассказать, сколько стоит их наряды и узнает о брендах, которые носят артисты.

Блог парня уже давно считается достаточно раскрученным, поэтому все звезды соглашаются и искренне общаются с автором рубрики прямо по улицам, ведь узнают его.

На этот раз в камеру Николаса попал украинский певец, треки которого затрагивают самое сердце - Alekseev. Никита не ожидал такой встречи, однако с радостью рассказал сколько стоит его лук.

Образ певца состоит из таких вещей как:

красные сапоги в казачьем стиле - стоят 2 тысячи 500 евро

кожаные брюки от бренда LUVI черного цвета - стоят 2 тысячи евро

пальто, которое артист купил во время тура - стоит 150-170 евро

свитер Никиты - стоит примерно 150 евро

шапка - 15 евро

Каков стиль Alekseev

Никита имеет очень миловидную внешность, именно поэтому для него не подходят брутальные вещи. Да и судя по его профилю в Instagram он любит нечто среднее между классикой и кэжуал.

Alekseev часто выбирает пиджаки или жакеты из разных материалов, футболки или рубашки и, конечно, кеды или кроссовки. В спортивном стиле артиста можно увидеть очень редко. Никита выбирает брюки или классические джинсы, которые комфортны в повседневной жизни.

Он любит пальто, сапоги, также головные уборы и стоит заметить, что они очень подходят Никите по его типажу и стилю, который он поддерживает годами.

Стиль Никиты Алексеева (фото: instagram.com/alekseev_officiel)