Любит покупать вещи во время туров: Николас Карма узнал стоимость образа лирического певца певца Alekseev

Николас – достаточно популярный блоггер и певец, который спрашивает звезд о стоимости их образов. У парня есть уникальная рубрика "Сколько стоит Look?", в которой знаменитости и простые прохожие Львова охотно делятся информацией.
О том, сколько стоит образ украинского певца Алексеев, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Николаса Кармы в Instagram.
Карма часто встречает украинских звезд на улицах Львова, когда они просто идут по своим делам. Он подходит с камерой и просит рассказать, сколько стоит их наряды и узнает о брендах, которые носят артисты.
Блог парня уже давно считается достаточно раскрученным, поэтому все звезды соглашаются и искренне общаются с автором рубрики прямо по улицам, ведь узнают его.
На этот раз в камеру Николаса попал украинский певец, треки которого затрагивают самое сердце - Alekseev. Никита не ожидал такой встречи, однако с радостью рассказал сколько стоит его лук.
Образ певца состоит из таких вещей как:
Никита имеет очень миловидную внешность, именно поэтому для него не подходят брутальные вещи. Да и судя по его профилю в Instagram он любит нечто среднее между классикой и кэжуал.
Alekseev часто выбирает пиджаки или жакеты из разных материалов, футболки или рубашки и, конечно, кеды или кроссовки. В спортивном стиле артиста можно увидеть очень редко. Никита выбирает брюки или классические джинсы, которые комфортны в повседневной жизни.
Он любит пальто, сапоги, также головные уборы и стоит заметить, что они очень подходят Никите по его типажу и стилю, который он поддерживает годами.
Стиль Никиты Алексеева (фото: instagram.com/alekseev_officiel)
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