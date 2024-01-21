Носить сімейні луки: Ніколас Карма дізнався, скільки коштує образ харизматичного коміка Вови Шумка

Український блогер Ніколас Карма має цікаву та унікальну рубрику в Instagram Скільки коштує Look? Де розсекречує вартість зіркових образів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, скільки коштує лук Вови Шумка з посиланням на відео Ніколаса Карми в Instagram.

Скільки коштує Look Володимира Шумко

На вулицях Львова Ніколас часто зустрічає зірок, та зазвичай це стається випадково. блогер просить їх розповісти, скільки коштує їхнє вбрання та назвати бренди. Оскільки блог хлопця вже доволі розкручений, то всі знаменитості погоджуються та відверто спілкуються з автором рубрики просто вулиць.

Карма цього разу зустрів на вулицях Львова відомого та навіть епатажного українського блогера Володимира Шумка з його дружиною.

Комік був одягнений у досить прості речі, які, до того ж не дорогі. А у костюмі, в якому одягнений Володимир, ми вже могли бачити на ньому.

Оскільки Шумко є дуже балакучим, він із задоволенням та жартами розповів все про свій образ, в якому він гуляв вулицями вечірнього та сніжного Львова з коханою дружиною Анною.

Загальна сума образу Шумко становить 9 тисяч гривень і складається з таких складових, як:

костюм у клітинку від харківського бренду, що виявився найдорожчим - вартістю у 3 тисячі 500 гривень

куртка від спортивного бренду Puma сірого кольору - коштує 3 тисячі гривень

кросівки - вартують 2 тисячі 500 гривень.

Стиль Володимира Шумка

Якщо подивитися на Володимира на різних шоу і програмах де він бере участь, то можна зрозуміти, що комік полюбляє вільний повсякденний стиль, який може складатися з футболок, світшотів, джинсів або спортивних штанів.

Також невід’ємним атрибутом у його луках є окуляри, оскільки він має проблеми із зором. І варто зауважити, що окуляри Володимир також носить різні.

Володимир Шумко (фото: instagram.com/vovashumko)