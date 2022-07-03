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Любимый пирог итальянцев из простых украинских продуктов: рецепт-пятиминутка

Новина українською →
Воскресенье 03 июля 2022 19:40
Любимый пирог итальянцев из простых украинских продуктов: рецепт-пятиминутка Скриншот видео: Итальянский пирог по украинскому рецепту
Автор: Светлана Мащенко

Как известно, итальянцы любят изделия из теста. И чем проще - тем вкуснее, считают они. Не можем не согласиться, поэтому представляем оригинальный рецепт любимого пирога в Италии.

Как приготовить пирог, рассказали на YouTube-канале Ricette Fatte In Casa.

Ингредиенты на форму 28 см:

  • 2 яйца
  • 100 г сахара
  • 8 г ванильного сахара
  • 100 мл нерафинированого подсолнечного масла
  • 100 мл молока
  • 200 г муки
  • 12 г разрыхлителя
  • 150 г персиков в сиропе (можно любые сезонные фрукты и ягоды)

Для верхнего слоя пирога:

  • 50 г сливочного масла
  • 50 г сахара
  • 3 столовые ложки муки

Сахарная пудра для посыпки.

Пошаговое приготовление

Смешиваем яйца, сахар и ванильный сахар при помощи миксера или венчика до однородности.

Любимый пирог итальянцев из простых украинских продуктов: рецепт-пятиминутка

Вливаем растительное масло, молоко. Снова смешиваем. Добавляем просеянную муку и разрыхлитель. Перемешиваем. Тесто должно выйти по консистенции сметаны.

Выстилаем форму пергаментом, выливаем тесто, разравниваем его лопаткой. Выкладываем ягоды или нарезанные фрукты.

Любимый пирог итальянцев из простых украинских продуктов: рецепт-пятиминуткаЛюбимый пирог итальянцев из простых украинских продуктов: рецепт-пятиминутка

Перетираем руками сахар, муку, сливочное масло. Посыпаем сверху наш пирог равномерно.

Любимый пирог итальянцев из простых украинских продуктов: рецепт-пятиминутка

Выпекаем пирог при температуре 180 градусов в течение 40 минут. Приятного аппетита!

Любимый пирог итальянцев из простых украинских продуктов: рецепт-пятиминутка

Любимый пирог итальянцев из простых украинских продуктов: рецепт-пятиминутка

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