Любимый пирог итальянцев из простых украинских продуктов: рецепт-пятиминутка
Как известно, итальянцы любят изделия из теста. И чем проще - тем вкуснее, считают они. Не можем не согласиться, поэтому представляем оригинальный рецепт любимого пирога в Италии.
Как приготовить пирог, рассказали на YouTube-канале Ricette Fatte In Casa.
Ингредиенты на форму 28 см:
- 2 яйца
- 100 г сахара
- 8 г ванильного сахара
- 100 мл нерафинированого подсолнечного масла
- 100 мл молока
- 200 г муки
- 12 г разрыхлителя
- 150 г персиков в сиропе (можно любые сезонные фрукты и ягоды)
Для верхнего слоя пирога:
- 50 г сливочного масла
- 50 г сахара
- 3 столовые ложки муки
Сахарная пудра для посыпки.
Пошаговое приготовление
Смешиваем яйца, сахар и ванильный сахар при помощи миксера или венчика до однородности.
Вливаем растительное масло, молоко. Снова смешиваем. Добавляем просеянную муку и разрыхлитель. Перемешиваем. Тесто должно выйти по консистенции сметаны.
Выстилаем форму пергаментом, выливаем тесто, разравниваем его лопаткой. Выкладываем ягоды или нарезанные фрукты.
Перетираем руками сахар, муку, сливочное масло. Посыпаем сверху наш пирог равномерно.
Выпекаем пирог при температуре 180 градусов в течение 40 минут. Приятного аппетита!
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