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Американские панкейки по украинскому рецепту: готовим пышные блины на всю сковородку

Новина українською →
Среда 29 июня 2022 08:00
Американские панкейки по украинскому рецепту: готовим пышные блины на всю сковородку Скриншот видео: Американские панкейки по украинскому рецепту
Автор: Светлана Мащенко

Американские панкейки - это большие пышные блины. Они готовятся на молоке, как и традиционные тонкие блинчики, но с добавлением разрыхлителя. Предлагаем украинский вариант заграничной выпечки к завтраку.

Рецептом поделилась популярная кулинар Лилия Цвит.

Ингредиенты на 12-15 шт.:

  • яйца - 2 шт.
  • сахар - 80 г
  • ванильный сахар - 1 пакетик
  • молоко теплое - 250 мл
  • мука - 300 г
  • разрыхлитель - 10 г
  • масло - 3 ст. л.

Пошаговое приготовление блюда

К яйцам добавьте сахар, ванильный сахар, разотрите, чтобы сахар немного растворился.

Влейте теплое молоко (не горячее), перемешайте все до однородности.

Добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Муку стоит добавлять постепенно, чтобы не сделать тесто слишком густым (можно меньше или больше муки).

Масса должна свободно стекать с венчика и оставлять четкий след. Добавьте масло и немного перемешайте.

Панкейки надо жарить на хорошо разогретой сковородке с обеих сторон.

Полейте блины медом, сиропом, вареньем, карамелью, шоколадом - на ваш вкус.

Ранее кулинарка рассказала, как приготовить тонкие блины на основе заварного теста.

Также сообщалось, как приготовить "ленивый" Медовик без духовки.

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