Американские панкейки по украинскому рецепту: готовим пышные блины на всю сковородку
Американские панкейки - это большие пышные блины. Они готовятся на молоке, как и традиционные тонкие блинчики, но с добавлением разрыхлителя. Предлагаем украинский вариант заграничной выпечки к завтраку.
Рецептом поделилась популярная кулинар Лилия Цвит.
Ингредиенты на 12-15 шт.:
- яйца - 2 шт.
- сахар - 80 г
- ванильный сахар - 1 пакетик
- молоко теплое - 250 мл
- мука - 300 г
- разрыхлитель - 10 г
- масло - 3 ст. л.
Пошаговое приготовление блюда
К яйцам добавьте сахар, ванильный сахар, разотрите, чтобы сахар немного растворился.
Влейте теплое молоко (не горячее), перемешайте все до однородности.
Добавьте просеянную муку и разрыхлитель. Муку стоит добавлять постепенно, чтобы не сделать тесто слишком густым (можно меньше или больше муки).
Масса должна свободно стекать с венчика и оставлять четкий след. Добавьте масло и немного перемешайте.
Панкейки надо жарить на хорошо разогретой сковородке с обеих сторон.
Полейте блины медом, сиропом, вареньем, карамелью, шоколадом - на ваш вкус.
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