Улюблений пиріг італійців з простих українських продуктів: рецепт-п'ятихвилинка
Як відомо, італійці люблять вироби з тіста. І чим простіше - тим смачніше, вважають вони. Не можемо не погодитися, тому представляємо оригінальний рецепт улюбленого пирога в Італії.
Як приготувати пиріг, розповіли на YouTube-каналі Ricette Fatte In Casa.
Інгредієнти на форму 28 см:
- 2 яйця
- 100 г цукру
- 8 г ванільного цукру
- 100 мл нерафінованої соняшникової олії
- 100 мл молока
- 200 г борошна
- 12 г розпушувача
- 150 г персиків в сиропі (можна будь-які сезонні фрукти і ягоди)
Для верхнього шару пирога:
- 50 г вершкового масла
- 50 г цукру
- 3 столові ложки борошна
Цукрова пудра для посипання.
Покрокове приготування
Змішуємо яйця, цукор і ванільний цукор за допомогою міксера або віночка до однорідності.
Вливаємо олію, молоко. Знову змішуємо. Додаємо просіяне борошно і розпушувач. Перемішуємо. Тісто має вийти консистенції сметани.
Вистилаємо форму пергаментом, виливаємо тісто, розрівнюємо його лопаткою. Викладаємо ягоди або нарізані фрукти.
Перетираємо руками цукор, борошно, вершкове масло. Посипаємо зверху наш пиріг рівномірно.
Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів протягом 40 хвилин. Смачного!
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