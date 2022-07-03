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Улюблений пиріг італійців з простих українських продуктів: рецепт-п'ятихвилинка

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Неділя 03 липня 2022 19:40
Улюблений пиріг італійців з простих українських продуктів: рецепт-п'ятихвилинка Скріншот відео: італійський пиріг за українським рецептом
Автор: Світлана Мащенко

Як відомо, італійці люблять вироби з тіста. І чим простіше - тим смачніше, вважають вони. Не можемо не погодитися, тому представляємо оригінальний рецепт улюбленого пирога в Італії.

Як приготувати пиріг, розповіли на YouTube-каналі Ricette Fatte In Casa.

Інгредієнти на форму 28 см:

  • 2 яйця
  • 100 г цукру
  • 8 г ванільного цукру
  • 100 мл нерафінованої соняшникової олії
  • 100 мл молока
  • 200 г борошна
  • 12 г розпушувача
  • 150 г персиків в сиропі (можна будь-які сезонні фрукти і ягоди)

Для верхнього шару пирога:

  • 50 г вершкового масла
  • 50 г цукру
  • 3 столові ложки борошна

Цукрова пудра для посипання.

Покрокове приготування

Змішуємо яйця, цукор і ванільний цукор за допомогою міксера або віночка до однорідності.

Улюблений пиріг італійців з простих українських продуктів: рецепт-п'ятихвилинка

Вливаємо олію, молоко. Знову змішуємо. Додаємо просіяне борошно і розпушувач. Перемішуємо. Тісто має вийти консистенції сметани.

Вистилаємо форму пергаментом, виливаємо тісто, розрівнюємо його лопаткою. Викладаємо ягоди або нарізані фрукти.

Улюблений пиріг італійців з простих українських продуктів: рецепт-п'ятихвилинкаУлюблений пиріг італійців з простих українських продуктів: рецепт-п'ятихвилинка

Перетираємо руками цукор, борошно, вершкове масло. Посипаємо зверху наш пиріг рівномірно.

Улюблений пиріг італійців з простих українських продуктів: рецепт-п'ятихвилинка

Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів протягом 40 хвилин. Смачного!

Улюблений пиріг італійців з простих українських продуктів: рецепт-п'ятихвилинка

Улюблений пиріг італійців з простих українських продуктів: рецепт-п'ятихвилинка

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