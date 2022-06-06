Гораздо вкуснее сырников! Готовим украинские манники на сковороде
Манники с творожной начинкой - чудесная альтернатива сырникам. Это украинское блюдо готовят на сковороде, а ингредиенты - простые и доступные.
Рецептом поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.
Ингредиенты
Для начинки:
- Творог 10% - 180 г
- Изюм - 20 г
- Ванильный сахар - 10 г
- Сахар - по вкусу
Для манного теста:
- Манная крупа - 90 г
- Молоко - 450 г
- Ванильный сахар - 10 г
- Сахар - по вкусу
- Соль - 1 щепотка
- Яйцо - 1 шт.
- Сахар - 0,5 ч. л.
- Соль - щепотка
- Сливочное масло - 10 г
Пошаговое приготовление
Для начинки смешайте творог, изюм, ванильный сахар, по вкусу можно добавить еще обычного сахара.
Яйцо смешайте с солью и сахаром до однородности.
В молоко добавьте ванильный сахар, обычный сахар, щепотку соли. Доведите молоко до кипения, тонкой струйкой введите манную крупу. Постоянно перемешивая, варите 3-4 минуты до загустения. Очень важно, чтобы манная каша была густой, иначе ничего не получится.
Поверхность очень обильно присыпьте мукой. Столовую ложку смочите в воде и выложите 1 ст. л. манной каши на муку, быстро сформируйте из нее лепешку, по центру выложите творожную начинку, защипните края и сформируйте пирожок в форме лодочки. Все делать нужно, пока манная каша горячая, если она остынет, ничего уже не получится, поэтому работать нужно очень быстро, а кастрюлю с манной кашей накрывать крышкой, чтобы каша не остывала.
Манники обмокните в яйце и обжарьте на растительном масле до румяности. Готовые манники выложите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Смажьте сливочным маслом.
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