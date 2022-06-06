Гораздо вкуснее сырников! Готовим украинские манники на сковороде

Манники с творожной начинкой - чудесная альтернатива сырникам. Это украинское блюдо готовят на сковороде, а ингредиенты - простые и доступные.

Ингредиенты

Для начинки:

Творог 10% - 180 г

Изюм - 20 г

Ванильный сахар - 10 г

Сахар - по вкусу

Для манного теста:

Манная крупа - 90 г

Молоко - 450 г

Ванильный сахар - 10 г

Сахар - по вкусу

Соль - 1 щепотка

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 0,5 ч. л.

Соль - щепотка

Сливочное масло - 10 г

Пошаговое приготовление

Для начинки смешайте творог, изюм, ванильный сахар, по вкусу можно добавить еще обычного сахара.

Яйцо смешайте с солью и сахаром до однородности.

В молоко добавьте ванильный сахар, обычный сахар, щепотку соли. Доведите молоко до кипения, тонкой струйкой введите манную крупу. Постоянно перемешивая, варите 3-4 минуты до загустения. Очень важно, чтобы манная каша была густой, иначе ничего не получится.

Поверхность очень обильно присыпьте мукой. Столовую ложку смочите в воде и выложите 1 ст. л. манной каши на муку, быстро сформируйте из нее лепешку, по центру выложите творожную начинку, защипните края и сформируйте пирожок в форме лодочки. Все делать нужно, пока манная каша горячая, если она остынет, ничего уже не получится, поэтому работать нужно очень быстро, а кастрюлю с манной кашей накрывать крышкой, чтобы каша не остывала.

Манники обмокните в яйце и обжарьте на растительном масле до румяности. Готовые манники выложите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Смажьте сливочным маслом.