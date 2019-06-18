Улюблені фільми і серіали Зеленського: від чого кайфує президент

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Володимир Зеленський є справжнім фанатом деяких кіношедеврів. Яких саме - читайте в матеріалі Styler

Володимир Зеленський до того, як став президентом України, був справжнім кіноманом. Звичайно ж, до вступу на найвищу посаду в країні, у тоді ще лідера студії "Квартал 95" було більше вільного часу для перегляду фільмів та серіалів. Зараз гарант, з урахуванням свого робочого графіка, навряд чи може дозволити собі подивитися декілька серій улюбленого серіалу або кіносагу "Хрещений батько", від якої шаленіє Володимир Олександрович. Які фільми і серіали з величезним задоволенням дивився Зеленський? Читайте в нашому матеріалі.

Хрещений батько

Володимир Зеленський не раз в інтерв'ю зізнавався, що "Хрещений батько" Френсіса Форда Копполи - найулюбленіший його фільм. Ця стрічка вражає президента України чарівною грою крутих акторів і сценарієм. Володимиру Олександровичу подобається, що розповідь у цій картині плавна, неспішна, що для сучасного кіно величезна рідкість.

Трейлер фільму "Хрещений батько"

Людина дощу

Оскароносна картина Баррі Левінсона, в якій розповідається історія страждаючого савантизмом Реймонда і його цинічного брата Чарльза Беббіта, також свого часу вразила Зеленського. Гра Дастіна Хоффмана і Тома Круза не залишила байдужим Володимира Олександровича і змусила його кілька раз переглянути "Людини дощу".

Трейлер фільму "Людина дощу"

Одного разу в Америці

Гангстерський фільм Серджо Леоне, який вийшов на екрани в 1984 році і частково заснований на автобіографічному творі Гаррі Грея, стабільно входить не тільки в топ-100 кращих фільмів всіх часів, але і займає лідируючі позиції в особистому рейтингу президента України

Трейлер фільму "Одного разу в Америці"

Пролітаючи над гніздом зозулі

Екранізація популярного роману Кена Кізі від Мілоша Формана також міцно оселилася в топі улюблених фільмів Зеленського. Цікаво, що говорячи про книги, які найбільше йому сподобалися, Володимир Олександрович не називав творів Кізі. Напевно, фільм йому подобається більше, ніж книга.

Трейлер фільму "Пролітаючи над гніздом зозулі"

Гра престолів

Це один з тих серіалів, виходу кожної серії якого Зеленський чекав з нетерпінням. Цікаво, чи додивився президент останній сезон одного з найпопулярніших серіалів всіх часів, і чи сподобався він йому?

До речі, кілька років тому Зеленський і "95 квартал" навіть зняли свою версію "Гри престолів".

"Гра престолів" від "Кварталу 95" (фото: прес-служба студії "Квартал 95")

Картковий будиночок

У свій час Зеленський говорив, що йому дуже подобається цей серіал в жанрі політичного трилера. Хто знає, можливо, з цього проекту Бо Уіллімона нинішній гарант дізнався для себе щось перед походом в політику?..

Трейлер серіалу "Картковий будиночок"

Крім того, в різних інтерв'ю Зеленський говорив, що йому сподобалися: "Містер Мерседес" (детективний серіал за романом Стівена Кінга), "Хеппі" (американська комедійна драма), "Батьківщина" (серіал в жанрі психологічного трилера ) та історична драма "Вікінги".

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали вам про шкідливі звички президента Володимира Зеленського. Виявляється, що президент курив більше 20 років і пив по 14 чашок кави в день.

Також Styler повідомляв, що Володимир Олександрович дуже любить м'ясо, овочеві салати, але ненавидить вечеряти в поодинці.

Раніше ми писали про те, як змінювався образ Зеленського до і після виборів президента України.