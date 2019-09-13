Любимица Елизаветы: кому из родственниц королева доверяет больше всего

Королева Елизавета из всех своих родственниц больше всего отдает предпочтение женщине, которая не связана с ней кровным родством. Самой большой любимицей для нее является Софи, графиня Уэссекская, жена принца Эдварда, младшего сына королевы. Об этом пишет издание The Sun.

Герцогиня Уэссекская Софи (фото: instagram.com/theroyalfamily)

У Софи нет королевских кровей, она выросла в семье продавца автомобилей и до брака с принцем руководила собственным PR-агентством. Ей было очень сложно адаптироваться в королевском дворце, но она справилась, и принц Эдвард оказался самым удачливым из четырех детей королевы в семейной жизни, так как избежал развода.

Королева Елизавета (Gatty Images)

Королева Елизавета очень высоко ценит общество Софи и как говорят инсайдеры, ее присутствие действует успокаивающее. Именно ее чаще всего можно увидеть в компании королевы, а также на заднем сидении автомобиля Елизаветы.

Герцогиня Уэссекская с принцем Эдвардом и детьми (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Персонал дворца в Сандрингеме, а также замка Балморал частенько заключают пари на то, кто будет сопровождать королеву в поездках и в 9 случаях из 10 рядом с Елизаветой видят именно 54-летнюю Софи.

"Она ей как еще одна дочка – так они близки. Она пользуется доверием королевы больше, чем герцогиня Корнуольская Камилла или герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон", - говорят источники в королевской семье.

Герцогиня Уэссекская с принцем Эдвардом и детьми (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Любовь королевы к герцогине Уэссекской распространяется также и на ее детей – 15-летнюю леди Луизу Виндзор и 11-летнего виконта Джеймса Северн. Они всегда желанные гости для королевы Елизаветы и являются самыми младшими и самыми любимыми внуками.

Напомним, ранее мы писали о том, что Меган Маркл и принц Гарри оскорбили королеву Елизавету.

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