Любила кисле та солодке. У Луцьку відтворили смаколики, які готувала Леся Українка

Які десерти полюбляла Леся Українка

Десерти презентували у луцькій кав'ярні, де працюють офіціанти із синдромом Дауна. Для відвідувачів вони представили три страви, які Леся Українка згадувала у листі, написаному у вересні 1895 року.

Вона готувала їх переважно для своєї молодшої сестри Ізидори.

Один із десертів має назву "Сніжки". Це збиті в піну білки, зварені у молоці. На смак десерт достатньо солодкий і ніжний.

Десерт "Сніжки" за рецептом Лесі Українки (фото: suspilne.media)

Другий десерт є дуже простим і доступним. Це запечені яблука, покриті зверху меренгою. За словами музейниці Тетяни Данилюк-Терещук, родина Косачів любила запікати яблука саме зі свого саду.

Запечені яблука (фото: suspilne.media)

Символічно, що приготування десертів займалася переселенка з Донеччини Поліна Хараман.

"Дізналася, що це улюблений десерт Лесі Українки. Знаєте, і мені було приємно, і трошки, навіть, хвилююче. Це - безе тільки з іншого способу приготування", - каже кухарка.

Інклюзивну кав'ярню в Луцьку обрали не дарма. Річ у тому, що свого часу мама Лесі Олена Пчілка намагалася також соціалізувати доньку.

Тепер ці страви стануть постійними позиціями в меню кав'ярні.

Нагадаємо, що народні депутати пропонують скасувати свято 8 Березня та перенести його на день народження Лесі Українки 25 лютого, назвавши свято Днем української жінки.