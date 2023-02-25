Любила кислое и сладкое. В Луцке воссоздали вкусности, которые готовила Леся Украинка

Какие десерты любила Леся Украинка

Десерты презентовали в луцком кафе, где работают официанты с синдромом Дауна. Для посетителей они представили три блюда, которые Леся Украинка упоминала в письме, написанном в сентябре 1895 года.

Она готовила их преимущественно для своей младшей сестры Изидоры.

Один из десертов называется "Снежки". Это сбитые в пену белки, сваренные в молоке. По вкусу десерт достаточно сладкий и нежный.

Десерт "Снежки" по рецепту Леси Украинки (фото: suspilne.media)

Второй десерт очень простой и доступный. Это запеченные яблоки, покрытые сверху меренгой. По словам музейницы Татьяны Данилюк-Терещук, семья Косачей любила запекать яблоки именно из своего сада.

Запеченные яблоки (фото: suspilne.media)

Символично, что приготовлением десертов занималась переселенка из Донбасса Полина Хараман.

"Узнала, что это любимый десерт Леси Украинки. Знаете, и мне было приятно, и немного, даже, волнующее. Это - безе только по другому способу приготовления", - говорит кухарка.

Инклюзивное кафе в Луцке выбрали не зря. Дело в том, что в свое время мама Леси Елена Пчилка пыталась также социализировать дочь.

Теперь эти блюда станут постоянными позициями в меню кафе.

Напомним, что народные депутаты предлагают отменить праздник 8 марта и перенести его на день рождения Леси Украинки 25 февраля, назвав праздник Днем украинской женщины.