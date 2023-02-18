Чи варто скасовувати 8 Березня в Україні: думка експерта

Нещодавно стало відомо, що в Україні планують скасувати свята 8 Березня та 1 Травня, перенісши їх на дати народження Лесі Українки та Тараса Шевченка відповідно. Суспільство відреагувало досить неоднозначно: одні вважають ці свята пережитком радянщини, інші називають такі зміни непотрібними під час війни.

То чи варто скасовувати 8 Березня в Україні? Юрист і кандидат юридичних наук Анна Даніель поділилася своєю думкою для читачів Styler.

Історія свята в Україні та світі

Вперше 8 Березня відзначили у 1917 році, а до цього датою святкування було 28 лютого. За рішенням ООН, цей день називається Міжнародний день боротьби́ за права жінок і міжнародний мир, адже в минулому столітті саме набув свого поширення жіночий правозахисний рух.

Саме таке забарвлення має 8 Березня у світі. Цього дня жінки в багатьох країнах виходять на марші, якими нагадують про боротьбу за власні права. Так, наприклад, у 2021 році в Києві відбувся марш жінок за ратифікацію Стамбульської конвенції.

Марш жінок у Києві 8 березня 2021 року (фото: zn.ua)

Проте з огляду на радянське минуле в Україні все ж дещо викривлене уявлення про це свято. Річ у тім, що радянські науковці були підкорені офіційній ідеології держави та акцентували на таких ролях жінки в суспільстві: робітниця, мати, активна громадська діячка.

У цих формулюваннях ніби й нота рівноправності є, але жінка все ж не позбавляється ролі "берегині домашнього вогнища та матері-господині". Тому замість дня боротьби за права 8 Березня стали вважати просто жіночим днем. Через це складається враження, що свято непотрібне та є пережитком СРСР.

Ба більше - навіть публічні люди помилково висловлювалися про "жіночий день" як про "совкові рудименти", "гендерну забобонність".

Скасування свята в Україні

У 2017 році Український інститут національної пам'яті розробив проєкт Закону "Про державні та інші свята, пам'ятні дати та скорботні дні", де пропонувалося 8 Березня вважати Міжнародним днем боротьби за права жінок.

У 2021 році УІНП створив законопроєкт, за яким хотіли позбавити 8 Березня статусу державного свята. У 2023 році народні депутати пішли далі: вирішили скасувати цю дату та перенести її на день народження Лесі Українки - 25 лютого.

Новий календар свят в Україні (скриншот)

Чи варто робити це під час війни?

"Досі на державному рівні визначено вихідним днем 8 Березня, встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок. На противагу вважаємо більш доцільним відзначати "День української жінки" в дату народження найвідомішої української письменниці та громадської діячки - Лесі Українки, а саме 25 лютого", - йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Стає зрозуміло, що представники влади знову-таки не врахували справжнього змісту 8 Березня. Але постає інше питання: чи не підігрує нова запропонована назва свята радянським наративам про роль жінки? Адже рівноправністю в "Дні української жінки" й не пахне...

Марш жінок у Києві 8 березня 2020 року (фото: pravda.com.ua)

"Як на мене, перенесення 8 Березня на 25 лютого значно звужує зміст свята. Його породжено рухом за права жінок, привернення уваги до питань гендерної рівності, сексизму, репродуктивних прав, насилля. Тобто, за логікою авторів законопроєкту, українці повинні зректися всього цього і натомість відзначати день народження Лесі Українки та День української жінки...", - висловлює свою позицію кандидат юридичних наук Анна Даніель.

Вона також наголошує, що таким чином 25 лютого буде закріплене на рівні державного свята. Тоді, за такою логікою, всі дні народження представників української культури повинні бути відзначеними на державному рівні? Або для чого виділяти 2-3 письменників з-поміж сотень не менш значущих?

"Я не проти, якщо ми десь за літературою і патріотизмом не забудемо й про права жінок. За статистикою, щороку в Україні від домашнього насильства гине близько 600 українок, жінки отримують на третину меншу зарплату ніж чоловіки. Чим вищий орган влади, тим менше там жінок. Цей перелік можна продовжувати. Що із цим робити нам пропонують законодавці?" - ставить риторичне запитання експерт.

Наразі проєкт Закону, який було зареєстровано ще 13 лютого, не було ухвалено. Поки його передано для ознайомлення комітетам. Відповідно остаточного рішення про скасування та перенесення ухвалено не було.