152 роки з дня народження Лесі Українки: як виглядає будинок, в якому виросла поетеса

25 лютого 2023 року виповнюється 152 роки з дня народження Лесі Українки. Славетна поетеса з'явилась на світ на Волині у сім'ї дворян. Майже усе дитинство Леся провела у селі Колодяжне, що під Ковелем. Саме волинські пейзажі та легенди надихнули майбутню поетесу на створення легендарної "Лісової пісні".

Фото будинку, в якому Леся Українка провела своє дитинство і юність, ділимось у матеріалі нижче.

Як виглядає будинок, у якому росла поетеса

Літературно-меморіальний музей Лесі Українки у селі Колодяжне створили 1949 року на території садиби родини Косачів. Тут майбутня поетеса жила з 1882 по 1897 рік.

Зберігся "Білий дім" із солярієм на даху веранди, який для Лесі спеціально побудував батько. А також досі стоїть "Сірий дім" самого батька. В середині відтворено автентичний інтер'єр, представлені особисті речі Косачів. На території садиби також збудували нову споруду, в якій розмістили музей.

Цей будинок спорудив батько спеціально для Лесі (фото: travels.in.ua)

Сім'я Косачів перебралася з Луцька в с. Колодяжне у травні 1882 року. Тут народилися молодші сестри та брати Лесі - Оксана, Микола та Ізидора. Родина дуже любила Колодяжне і не раз у листах до друзів висловлювали ці почуття.

Як Колодяжне вплинуло на творчість Лесі Українки

Світогляд Лесі сформувався під впливом легенд волинського краю, які оповідала їй мати - письменниця Олена Пчілка. Тут Леся Українка розпочала свій творчий шлях, написавши близько 80 творів: "Конвалія", "Сафо", "Русалка", "Співак", "В'язень" та інші. Саме тут Леся склала курс "Стародавня історія східних народів", і перша збірка її поезій готувалося до друку також в Колодяжному.

Хоч народилася Леся у Новоград-Волинському, проте рідною домівкою вважала Колодяжне. Тут вона разом із сільськими дітками бігала зустрічати череду, купатися в озері, потай від батьків тікала до лісу, сподіваючись зустріти мавку.

У будинках збережений тогочасний інтер'єр (фото: travels.in.ua)

За спогадами односельців, Леся не раз вступалася за селян перед батьком, коли сусідська худоба завдавала шкоди посівам. Вона також разом із рідними збирала в садку ягоди і фрукти, варила варення, шукала нові рецепти для заготовок тощо.

Саме до Колодяжного поетеса з радістю поверталася із далеких і довгих подорожей. Проте із Колодяжним пов'язані не тільки радісні спогади - тут поетеса певний період була прикута до ліжка через хворобу, лежала із загіпсованою ногою. У лютому 1907 р. Леся востаннє побувала в рідному селі.

Кімната Лесі Українки (фото: travels.in.ua)

У довоєнні та доковідні роки музей відвідували до 25 тис. туристів. Зараз працівники закладу скаржаться, що будинки перебувають у поганому стані. На їхню реконструкцію потрібні великі гроші. Кошторис робіт складає 10 млн грн.

У будинку представлені особисті речі родини Косачів (фото: travels.in.ua)