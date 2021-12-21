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"Любая женщина должна это использовать": Комаровский назвал лучшее средство защиты кожи в мороз

Автор: Светлана Мащенко

Доктор Комаровский рассказал, как защитить кожу и губы, когда на улице мороз. Он назвал средство, которые поможет избавить вас от сухости и проблем.

Об этом заслуженный врач Украины рассказал на своем YouTube-канале.

По словам педиатра, защитить кожные покровы помогут эмоленты. Это особенные кремы, мази, лосьоны, которые не дают коже потерять влагу.

"Любая женщина, которая многие годы хочет быть белой и пушистой и хочет сохранить белым и пушистым собственного ребенка, должна в зимнее время использовать эти эмоленты", - заявил врач.

Защитные средства нужно применять, когда количество влаги в коже максимально, то есть, когда вы выходите из ванной и душа. В доме обязательно должны быть эмоленты.

Применять средства нужно в больших количествах, особенно если есть проблемы с кожей.

Самые простые и дешевые эмоленты - любое масло - глицерин, вазелин

Наносить их нужно ежедневно после водных процедур. А само принятие ванной или душа не должно превышать 5-10 минут. Желательно, чтобы вода была именно теплой, а не горячей.

Если есть проблемы с кожей, лучше наносить именно мази или кремы, а лосьоны следует оставить на лето.

Чтобы сохранить красоту рук, Комаровский советует использовать защитные перчатки во время мытья посуды или стирки, а если руки побывали в воде, обязательно их смазывать кремом или мазью.

Губы помогут защитить защитные бальзамы, которые следует применять как взрослым, так и детям перед выходом на улицу.

Отметим, что синоптики прогнозируют пик морозов 22-23 декабря.

Ранее доктор Комаровский также предупредил о серьезных последствиях частого употребления молочного.

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Доктор КомаровскийЕвгений Комаровский