RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Будь-яка жінка має це використовувати": Комаровський назвав найкращий засіб для захисту шкіри в мороз

Автор: Світлана Мащенко

Доктор Комаровський розповів, як захистити шкіру і губи, коли на вулиці мороз. Він назвав засіб, які допоможе позбавити вас від сухості і проблем.

Про це заслужений лікар України розповів на своєму YouTube-каналі.

За словами педіатра, захистити шкірні покриви допоможуть емоленти. Це особливі креми, мазі, лосьйони, які не дають шкірі втратити вологу.

"Будь-яка жінка, яка багато років хоче бути білою і пухнастою і хоче зберегти білою і пухнастою власну дитину, повинна в зимовий час використовувати ці емоленти", - заявив лікар.

Захисні засоби потрібно застосовувати, коли кількість вологи в шкірі максимальна, тобто, коли ви виходите з ванної та душу. У домі обов'язково повинні бути емоленти.

Застосовувати засоби потрібно у великих кількостях, особливо якщо є проблеми зі шкірою.

Найпростіші і дешеві емоленти - будь-яка олія -гліцерин, вазелін

Наносити їх потрібно щодня після водних процедур. А саме прийняття ванної або душу не повинно перевищувати 5-10 хвилин. Бажано, щоб вода була теплою, а не гарячою.

Якщо є проблеми зі шкірою, краще наносити саме мазі або креми, а лосьйони слід залишити на літо.

Щоб зберегти красу рук, Комаровський радить використовувати захисні рукавички під час миття посуду або прання, а якщо руки побували у воді, обов'язково їх змащувати кремом або маззю.

Губи допоможуть захистити захисні бальзами, які слід застосовувати як дорослим, так і дітям перед виходом на вулицю.

Зазначимо, що синоптики прогнозують пік морозів 22-23 грудня.

Раніше доктор Комаровський також попередив про серйозні наслідки частого вживання молочного.

Читайте РБК-Україна в Google News
Доктор КомаровскийЄвген Комаровський