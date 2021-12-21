В Украине резко изменится погода: синоптики обновили карты

Погода в Украине резко изменится из-за антициклона, который заморозит страну в середине недели, но к Рождеству 25 декабря все снова поменяется - потеплеет, но накроет дождем с мокрым снегом.

Что будет с градусами и осадками на этой неделе - читайте ниже в материале Styler .

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что морозы усилятся уже сегодня, 21 декабря. При этом будет пасмурно, по всей территории вероятен небольшой снег. Температура -4... -9, на севере -7... -11, а на юге и Закарпатье -1... -4 градуса.

Скрин: Погода в Украине 21 декабря (meteo.gov.ua)

22 и 23 декабря ожидается пик морозов, при этом будет ясно и с солнцем. Холоднее всего на востоке и севере - местами днем до -12, ночью до -18 градусов.

Скрин: Погода в Украине 22-23 декабря (meteo.gov.ua)

24 декабря днем температура повысится до -1... -5 (на востоке -6... -8), а ночью все еще сильный мороз.

Скрин: Погода в Украине 24 декабря (meteo.gov.ua)

Кардинальная перемена нас ждет и 25 декабря. В страну ворвется оттепель, ожидается снег, дождь, сильный ветер.

Скрин: Погода в Украине 25 декабря (meteo.gov.ua)

Что будет с погодой в Киеве?

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 21 декабря в столицу придет арктическое похолодание до -6... -10 градусов. Вероятен небольшой снег.

"До пятницы морозы будут испытывать наши носы, теплосети, сопротивляемость гололеду. А в конце недели атмосферные фронты принесут потепление в оттепель, мокрый снег с дождем и сильный ветер", - прогнозирует она.