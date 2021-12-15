"Это серьезная проблема": Комаровский предупредил о последствиях употребления молочного

Доктор Комаровский ответил на важный вопрос: Есть ли жизнь без молочного? Педиатр рассказал, чем можно заменить молочные продукты, сколько нужно употреблять таких продуктов, и какие негативные последствия могут быть, если "молочкой" злоупотреблять.

Об этом медик рассказал на своем канале YouTube .

По словам заслуженного врача, есть некоторые народности, у которых в культуре в принципе не принято употреблять молочные продукты. Но они как-то живут и ни в чем не нуждаются.

Что дает нам употребление молочных продуктов?

Это конечно же набор углеводов, белков, жиров, который нужен как ребенку, так и взрослому.

В молочных продуктах есть кальций, который нужен ребенку для роста. Но кальция очень много во всей зелени, рыбе (особенно мелкой), бобовых, крупах.

Белок, содержащийся в молоке, также можно легко заменить мясом, рыбой, яйцами и так далее.

Витамина D много в жирных молочных молочных продуктах, таких как масло. Но получить его мы можем благодаря солнцу, употреблению жирной рыбы, яичным белкам, препаратам с витамином.

Чем опасно чрезмерное употребление молока?

Если употреблять много молока, выявляется другая проблема. Ведь кальций - прямой антагонист железа. Если в кишечнике много кальция, железо не усваивается.

"В последнее время медицинская наука вообще пересматривает рекомендации, что молока надо много. В США выяснили, что люди, которые пьют три и больше стакана молока в день, не здоровее тех, кто этого не делает", - говорит педиатр.

Врач напомнил, что цельное коровье (козье) молоко в принципе опасно детям первого года жизни и нежелательно детям до 2-3 лет. Это правило не касается молочных продуктов или адаптированных молочных смесей.

Комаровский подвел итог, что жить без "молочки" можно, но это обедняет рацион. Главное - знать в употреблении таких продуктов меру.