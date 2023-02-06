"Люба моя ОВ": Зеленський зворушливо привітав дружину з днем народження

Що написав Зеленський дружині

"Люба моя ОВ, я хочу подякувати тобі. За те, що ти Є. В моєму житті. За те, що ти зараз тут. За віру твою в Україну і Перемогу. За те, що зміцнюєш мене. За всі роки, години, хвилини… і ще раз за ЦЕЙ рік. Як ти представляла Україну. За дітей наших чудових, за ОВ та КВ. Вітаю тебе з твоїм ДН. Бажаю одного тобі.

Щоб день перемоги людей над орками скоріше настав у твоєму житті. В нашому житті…В житті всього народу! Бажаю, люблю, вітаю! ", - написав Зеленський.

Олені Зеленській виповнилося 45 років (фото: Зеленський/Telegram)

Нагадаємо, що Олена Зеленська є дружиною Володимира Зеленського із 2003 року. Вона також, як і її чоловік, народилася в Кривому Розі.

Зі своїм майбутнім чоловіком вони навчалися у паралельних класах криворізької гімназії № 95, але спілкуватися почали пізніше, коли Олена була студенткою будівельного факультету Криворізького національного університету, а Володимир Зеленський здобував юридичну освіту у Криворізькому економічному інституті.

Пара зустрічалася 8 років перед тим, як одружитися. Подружжя виховує двох дітей: Олександру та Кирила.

20 травня 2019 року Олена Зеленська стала першою леді України.