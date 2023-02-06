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"Любимая моя ОВ": Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения

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Понедельник 06 февраля 2023 09:48
"Любимая моя ОВ": Зеленский трогательно поздравил жену с днем рождения Фото: Зеленский поздравил жену Елену с днем рождения (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Президент Украины Владимир Зеленский трогательно поздравил жену Елену с днем рождения. 6 февраля первой леди исполнилось 45 лет.

Чувственное поздравление супруге опубликовано в Telegram-канале главы государства.

Что написал Зеленский жене

"Любимая моя ОВ, я хочу поблагодарить тебя. За то, что ты есть. В моей жизни. За то, что ты сейчас здесь. За веру твою в Украину и Победу. За то, что укрепляешь меня. За все годы, часы, минуты… и еще раз за этот год. Как ты представляла Украину. За детей наших замечательных, ОВ и КВ. Поздравляю тебя с твоим ДН. Желаю одного тебе. Чтобы день победы людей над орками скорее наступил в твоей жизни. В нашей жизни… В жизни всего народа! Желаю, люблю, поздравляю! Возлюбленная ОВ, твой ВО", - написал Зеленский.

&quot;Любимая моя ОВ&quot;: Зеленский трогательно поздравил жену с днем рожденияЕлене Зеленской исполнилось 45 лет (фото: Зеленский/Telegram)

Напомним, что Елена Зеленская является женой Владимира Зеленского с 2003 года. Она также, как и ее супруг родилась в Кривом Роге.

Со своим будущим мужем они учились в параллельных классах криворожской гимназии № 95, но общаться начали позже, когда Елена была студенткой строительного факультета Криворожского национального университета, а Владимир Зеленский получал юридическое образование в Криворожском экономическом институте.

Пара встречалась 8 лет перед тем, как пожениться. Супруги воспитывают двоих детей: Александру и Кирилла.

20 мая 2019 года Елена Зеленская стала первой леди Украины.

Как мы ранее писали, Зеленский стал человеком года по версии крупнейшего польского издания.

Ранее мы рассказывали, как изменился Владимир Зеленский в новогодних видео за 2022 и 2023 годы.

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