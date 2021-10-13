Ляшко рассказал, что жертвами фейков о вакцинации становятся дети

Ляшко обратил внимание не сколько на стремительное увеличение случаев заражений коронавирусом, сколько на рост госпитализаций, что является "плохим сигналом".

"Сегодня, как минимум 95% госпитализированных - это вакцинированные. И когда мы будем пренебрегать вакцинацией, то будут расти госпитализации, а это повод объявлять о "красном" уровне эпидемиологической опасности", - рассказал чиновник.

Он отметил, что в настоящее время еще минимум пять регионов Украины "на подходе" к "красной" зоне карантина, а Херсонская область - уже там.

В этом контексте министр также указал на большое количество фейков о вакцинации от коронавируса, что на практике приводит к трагическим результатам.

"И особенно тем, кто слушает фейки, хотел бы отметить: сегодня сам непосредственно в ручном режиме транспортировал одну беременную, больную коронавирусом, в роддом. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Но хотелось бы посмотреть в глаза тому, кто отговорил беременную вакцинироваться. Кто-то думает, что этом шутки. К сожалению - уже не шутки", - сказал Ляшко.

Глава Минздрава рассказал, что на сегодняшний день штамм коронавируса "Дельта" показывает в Украине такой стремительный рост, который соизмерим с ситуацией в начале эпидемии в Италии, или других странах мира.

Видео: Ляшко сделал резкое заявление об антивакцинаторах и фейках, и предупредил об угрозе локдауна в Украине