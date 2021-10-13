В Украине смертность от COVID выросла более чем вдвое: обнародованы пугающие цифры

В Украине фиксируют ухудшение эпидемиологической ситуации и увеличение количества новых случаев заражений коронавирусом - вдвое больше за 2 недели и в 5 раз в месяц. При этом более чем вдвое увеличилось количество смертей пациентов с COVID-19.

Об этом говорится в новом исследовании и прогнозе развития эпидемии на сайте НАН Украины.

В обзоре ситуации с коронавирусом в стране отмечается, что за 2 недели число положительных результатов тестов ПЦР выросло в 2,1 раза. Увеличилось число новых госпитализаций пациентов с коронавирусом в 1,7 раза. Смертность выросла в 2,3 раза.

Так, среднее количество новых заражений COVID-19 увеличилось до 13175 человек в день. Среднее количество летальных случаев составляет 264 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

Отмечается, что по большинству показателей нынешняя COVID-волна сравнялась и превысила прошлогоднюю осеннюю.

"В частности, смертность уже на 20% больше пиковых значений, а общее количество занятых коек в больницах - уже на 6% и продолжает стремительно расти", - говорится в сообщении.

Прогнозы по новым заражениям и "омоложение" коронавируса

Ученые прогнозируют уже на этой неделе рекордные значения количества новых заболеваний. Впрочем, есть вероятность, что этому помешают длинные выходные (с 14 по 17 октября включительно), которые "традиционно приводят к уменьшению количества официальных обнаружений".

В НАН предупреждают, что если текущие тенденции сохранятся, можно ожидать достижения показателей весенней волны коронавируса уже через 1-2 недели.

Исследователи обратили внимание, что в Украине заболеваемость среди детей стала самой высокой за все время пандемии, а интенсивность их госпитализации "приближается к абсолютным максимумам".

Где складывается самая тяжелая ситуация

Регионами с самой угрожающей ситуацией, с точки зрения доступности оборудованного коечного фонда в больницах и показателей смертности, являются:

Запорожская область,

Одесская область,

Луганская область,

Черновицкая область,

Житомирская область,

Харьковская область.

"В некоторых областях количество занятых коек уже превысило максимумы обоих предыдущих волн", - говорится в обзоре.