Ляшко розповів, що жертвами фейків про вакцинацію стають діти

Ляшко звернув увагу не скільки на стрімке збільшення випадків заражень на коронавірус, скільки на зростання госпіталізацій, що є "поганим сигналом".

"Сьогодні, як мінімум 95% госпіталізованих - це вакциновані. І коли ми будемо нехтувати вакцинацією, то будуть рости госпіталізації, а це привід оголошувати про "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки", - розповів чиновник.

Він зазначив, що в цей час ще мінімум п'ять регіонів України "на підході" до "червоної" зони карантину, а Херсонська область - вже там.

У цьому контексті Міністр також вказав на велику кількість фейків про вакцинацію від коронавірусу, що на практиці призводить до трагічних результатів.

"І особливо тим, хто слухає фейки, хотів би наголосити: сьогодні сам безпосередньо в ручному режимі транспортував одну вагітну, хвору на коронавірус, в пологовий будинок. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Але хотілося б подивитися в очі тому, хто відрадив вагітну вакцинуватися. Хтось думає, що це жарти. На жаль - вже не жарти", - сказав Ляшко.

Глава МОЗ розповів, що нині штам коронавірусу "Дельта" показує в Україні таке стрімке зростання, яке можна порівняти з ситуацією на початку епідемії в Італії, або інших країнах світу.

Відео: Ляшко зробив різку заяву про антивакцинаторів та фейки, і попередив про загрозу локдауну в Україні