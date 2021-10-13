Ляшко розповів, що жертвами фейків про вакцинацію стають діти

В Україні переважна більшість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом - не вакциновані, і епідситуація в країні посилюється. Глава МОЗ Віктор Ляшко підкреслив, що щеплення від COVID-19 населення дозволять не допустити колапсу медичної системи, і настійно закликав не вірити у фейки, які поширюють антивакцинатори.
Про це 13 жовтня міністр заявив в ефірі ТСН.
Ляшко звернув увагу не скільки на стрімке збільшення випадків заражень на коронавірус, скільки на зростання госпіталізацій, що є "поганим сигналом".
"Сьогодні, як мінімум 95% госпіталізованих - це вакциновані. І коли ми будемо нехтувати вакцинацією, то будуть рости госпіталізації, а це привід оголошувати про "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки", - розповів чиновник.
Він зазначив, що в цей час ще мінімум п'ять регіонів України "на підході" до "червоної" зони карантину, а Херсонська область - вже там.
У цьому контексті Міністр також вказав на велику кількість фейків про вакцинацію від коронавірусу, що на практиці призводить до трагічних результатів.
"І особливо тим, хто слухає фейки, хотів би наголосити: сьогодні сам безпосередньо в ручному режимі транспортував одну вагітну, хвору на коронавірус, в пологовий будинок. На жаль, врятувати дитину не вдалося. Але хотілося б подивитися в очі тому, хто відрадив вагітну вакцинуватися. Хтось думає, що це жарти. На жаль - вже не жарти", - сказав Ляшко.
Глава МОЗ розповів, що нині штам коронавірусу "Дельта" показує в Україні таке стрімке зростання, яке можна порівняти з ситуацією на початку епідемії в Італії, або інших країнах світу.
Відео: Ляшко зробив різку заяву про антивакцинаторів та фейки, і попередив про загрозу локдауну в Україні
Нагадаємо, раніше в НАН України оприлюднили лякаючі цифри в прогнозі про епідемію і заявили, що смертність від COVID-19 зросла більш ніж удвічі.
Також повідомлялося, що перед цим глава МОЗ Віктор Ляшко пояснив низькі темпи вакцинації в Україні.