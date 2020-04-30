ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Медики рассказали украинцам, когда откроются курорты

STYLERЖизнь    30.04.2020 - 14:16
Медики рассказали украинцам, когда откроются курорты
В Минздраве рассказали, когда откроют курорты (коллаж РБК-Украина)

В Минздраве объяснили украинцам, когда можно будет поехать отдохнуть внутрь страны

Коронавирус в Украине инфицировал 10406 граждан страны, умерли от осложнений инфекции 261, выздоровели 1238. Пандемия COVID-19 в стране приближается к пику. Так, по крайней мере сообщает Минздрав. Кабинет министров обещает ослабить карантинные меры в стране с 12 мая, если за сутки количество инфицированных не будет увеличиваться. Многих наших сограждан интересует вопрос, смогут ли они летом поехать отдохнуть на местные курорты.

На этот вопрос ответил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Сейчас я волнуюсь за здоровье украинцев и сдерживание эпидемии", –сказал глава Минздрава.

По словам Виктора Ляшко, сейчас что многие боятся пускать к себе туристов из-за вероятности инфицирования COVID-19. Поэтому открытие туристических мест зависит только от людей и того, как они будут придерживаться карантина.

"Если количество инфицированных будет снижаться, мы будем инициировать восстановление курортов. Если нет – извините", – добавил Ляшко.

Отметим, что в данный момент из-за введенного карантина в Украине закрылись популярные курорты в Трускавце, Карпатах, Моршине. Для людей, которые там работали, это был основной заработок и способ прокормит семью. Сейчас все сотрудники курортов ушли в отпуск за свой счет или получают лишь часть заработной платы.

Как мы ранее писали, в Турции сделали важное заявление для украинцев про all inclusive.

Луганская область открывает рынки с 1 мая Адаптивный карантин: в СН выступают за ослабление ограничений для малого бизнеса
Новости Украины курорткарантин
Lite
On Top