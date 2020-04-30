Медики рассказали украинцам, когда откроются курорты

В Минздраве рассказали, когда откроют курорты (коллаж РБК-Украина)

В Минздраве объяснили украинцам, когда можно будет поехать отдохнуть внутрь страны

Коронавирус в Украине инфицировал 10406 граждан страны, умерли от осложнений инфекции 261, выздоровели 1238. Пандемия COVID-19 в стране приближается к пику. Так, по крайней мере сообщает Минздрав. Кабинет министров обещает ослабить карантинные меры в стране с 12 мая, если за сутки количество инфицированных не будет увеличиваться. Многих наших сограждан интересует вопрос, смогут ли они летом поехать отдохнуть на местные курорты.

На этот вопрос ответил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Сейчас я волнуюсь за здоровье украинцев и сдерживание эпидемии", –сказал глава Минздрава.

По словам Виктора Ляшко, сейчас что многие боятся пускать к себе туристов из-за вероятности инфицирования COVID-19. Поэтому открытие туристических мест зависит только от людей и того, как они будут придерживаться карантина.

"Если количество инфицированных будет снижаться, мы будем инициировать восстановление курортов. Если нет – извините", – добавил Ляшко.

Отметим, что в данный момент из-за введенного карантина в Украине закрылись популярные курорты в Трускавце, Карпатах, Моршине. Для людей, которые там работали, это был основной заработок и способ прокормит семью. Сейчас все сотрудники курортов ушли в отпуск за свой счет или получают лишь часть заработной платы.

Как мы ранее писали, в Турции сделали важное заявление для украинцев про all inclusive.