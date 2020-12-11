Ляшко призвал украинцев готовиться к новым вирусам

Виктор Ляшко (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о ситуации с гриппом в стране и призвал приготовиться к новым вирусам. Он отметил, что заболеваемость ОРВИ и гриппом на данный момент не отличается от показателей предыдущих лет и уменьшения этой тенденции не наблюдается.

По словам Виктора Ляшко, аномального роста простудных сезонных заболеваний на данный момент в Украине нет, а грипп и гриппоподобные заболевания циклически циркулируют по всей планете. Об этом он рассказал в интервью для ТСН.

"Сейчас мы не видим ни аномального роста, то есть не отличается от предыдущих лет. Но и не видим, например, меньшего количества случаев заболевания по сравнению с предыдущими годами", - объяснил специалист.

Он добавил, что волны простудных заболевания в Украине сезонно обостряются в осенне-зимний период, а в Южном полушарии планеты весной и летом. Во время нынешней вспышки коронавируса, во многих странах заболеваемость гриппом и ОРВИ во многих странах существенно упала – в десятки, а то и в сотни раз.

Виктор Ляшко рассказал, что стабилизации ситуации с коронавирусом в Украине можно ожидать только в том случае, если бизнес и граждане будут придерживаться карантинных требований. В первую очередь, это о ношении масок, соблюдении дистанции и выполнении введенных ограничений.

"Насчет новых вирусов, нам надо быть готовыми. И коронавирусная болезнь показала, что отсутствие готовности стран к реагированию приводит к значительной нагрузке на систему здравоохранения, и на экономики стран. Поэтому, я думаю, что после пандемии коронавируса каждая страна пересмотрит свое отношение именно к готовности системы здравоохранения к реагированию на неизвестные потенциальные возбудители", - заявил Ляшко.

Напомним, ранее мы писали о том, что бессимптомный коронавирус может вызвать опасные осложнения.

А также рассказывали о том, что Виктор Ляшко объяснил, когда коронавирус пойдет на спад.