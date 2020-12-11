Ляшко закликав українців готуватися до нових вірусів

Віктор Ляшко (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про ситуацію з грипом в країні та закликав приготуватися до нових вірусів. Він зазначив, що захворюваність на ГРВІ та грип на цей момент не відрізняється від показників попередніх років і зменшення цієї тенденції не спостерігається.

За словами Віктора Ляшка, аномального зростання сезонних простудних захворювань на цей час в Україні немає, а грип та грипоподібні захворювання циклічно циркулюють по всій планеті. Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.

"Зараз ми не бачимо жодного аномального росту, тобто не відрізняється від попередніх років. Але і не бачимо, наприклад, меншої кількості випадків захворювання у порівнянні з попередніми роками", - пояснив фахівець.

Він додав, що хвилі простудних захворювань в Україні сезонно загострюються в осінньо-зимовий період, а в Південній півкулі планети навесні та влітку. Під час нинішнього спалаху коронавірусу, у багатьох країнах захворюваність на грип та ГРВІ в багатьох країнах суттєво впала – в десятки, а то і в сотні разів.

Віктор Ляшко розповів, що стабілізації ситуації з коронавірусом в Україні можна очікувати тільки в тому випадку, якщо бізнес і громадяни будуть дотримуватись карантинних вимог. В першу чергу, це про носіння масок, дотримання дистанції та виконанні введених обмежень.

"Щодо нових вірусів, нам треба бути готовими. І коронавірусна хвороба показала, що відсутність готовності країн до реагування призводить до значного навантаження на систему охорони здоров'я, і на економіки країн. Тому, я думаю, що після пандемії коронавірусу кожна країна перегляне своє ставлення саме до готовності системи охорони здоров'я до реагування на невідомі потенційні збудники", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що безсимптомний коронавірус може викликати небезпечні ускладнення.

А також розповідали про те, що Віктор Ляшко пояснив, коли коронавірус піде на спад.