Ляшко отжег на концерте звезды российского шансона (видео)

Ляшко станцевал на концерте Успенской (коллаж: РБК-Украина)

Олег Ляшко станцевал на концерте российской звезды

Олег Ляшко сходил на концерт звезды российского шансона Любви Успенской, которая известна своей поддержкой политики Путина. В сети появилось видео, на котором одиозный политик танцует "медлячок" в проходе концертного зала.

Главного скандалиста от украинской политики растрогала песня Успенской "К единственному нежному". Олег Валерьевич пригласил на танец свою спутницу - супругу Роситу Сайранен, с которой закружил в чувственном танце.

В то время, как большинство зрителей устремило камеры своих смартфонов в зрительный зал, кое-кто запечатлил на видео танец Олега Ляшко с супругой.

Олег Ляшко станцевал на концерте Успенской (видео: YouTube/Iri Sosnina)

Стоит отметить, что известный продюсер Игорь Кондратюк резко высказался о визите Любови Успенской в Украину, которая посещала Крым после окупации полуострова. Кондратюк упрекнул главу СБУ Ивана Баканова в том, что он допускает подобное.

В комментариях пользователи набросились на политика с жесткой критикой за его двойные стандарты.

"Вчера орал электрику у России покупать не будем... Сегодня танцует на концерте пророссийской Успенской!" - пишет один из юзеров.

"Страстный борец за Украину и украинский язык, а сам приперся к пророссийской вешалке слушать на русском, как всегда у него двойные стандарты", - возмутился комментатор.

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