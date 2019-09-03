ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

И снова третье сентября: Ляшко "взорвал" сеть исполнением хита Шуфутинского (видео)

STYLERЖизнь    03.09.2019 - 19:27
И снова третье сентября: Ляшко "взорвал" сеть исполнением хита Шуфутинского (видео)
Ляшко спел песню Шуфутинского и шокировал сеть (фото: коллаж РБК-Украина)

Ляшко решил не оставлять без внимания 3 сентября и спел известную песню Шуфутинского

Бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко записал видео, на котором он в домашней обстановке поет в караоке песню Михаила Шуфутинского "3 сентября". Соответствующее видео он выложил на своей странице в Facebook.

Бывший нардеп был одет тоже по-домашнему: на нем белая футболка и пляжные разноцветные шорты.

Ляшко спел песню Шуфутинского и шокировал сеть (видео: facebook.com/O.Liashko)

Ляшко немного изменил текст песни и вместо "пролетел желтый лист по бульварам Москвы", он спел "по бульварам Киева".

Пользователей сети это видео очень повеселило, и они прокомментировали его.

  • Башню сорвало;
  • Вот вы себя и нашли, Олег Валерьевич!
  • Какой талант пропадает;
  • Вон талант сидит, а ты дурачок в депутаты рвешься!!!
  • Не хватает Черновецкого;
  • Молодец;
  • На пенсии скучно;
  • Запой на 5 лет;
  • Какой ужас, а что еще остается делать;
  • Вы серьезно? Я тоже люблю караоке, но адекватно оцениваю свои возможности в вокале. Не позорьтесь, я знаю умных и хороших людей, которые отстаивали вашу честь годами. Мне их жаль теперь;
  • А можно заказать песню?
  • Олег лучший;
  • Давай на сцену
  • Лучше петь, чем плакать.

И снова третье сентября: Ляшко &quot;взорвал&quot; сеть исполнением хита Шуфутинского (видео)

И снова третье сентября: Ляшко &quot;взорвал&quot; сеть исполнением хита Шуфутинского (видео)И снова третье сентября: Ляшко &quot;взорвал&quot; сеть исполнением хита Шуфутинского (видео)

И снова третье сентября: Ляшко &quot;взорвал&quot; сеть исполнением хита Шуфутинского (видео)

И снова третье сентября: Ляшко &quot;взорвал&quot; сеть исполнением хита Шуфутинского (видео)

Скриншоты с Facebook

Напомним, что Андрей Богдан угодил в скандал из-за Ляшко. Многим пользователям сети не понравилось то, что Богдан сделал репост записи Александра Онищенко.

Ранее сообщалось о том, что Ляшко предложил отправлять судей на две недели в тюрьму.

В "Слуге народа" общение с журналистами доверили 50 нардепам и раздали "шпаргалки" Площадка перепалок и троллей: Порошенко и Шуфрич "схлестнулись" в Раде (видео)
Новости Украины Олег Ляшконардеп
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь