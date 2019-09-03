И снова третье сентября: Ляшко "взорвал" сеть исполнением хита Шуфутинского (видео)

Ляшко спел песню Шуфутинского и шокировал сеть (фото: коллаж РБК-Украина)

Ляшко решил не оставлять без внимания 3 сентября и спел известную песню Шуфутинского

Бывший народный депутат и лидер Радикальной партии Олег Ляшко записал видео, на котором он в домашней обстановке поет в караоке песню Михаила Шуфутинского "3 сентября". Соответствующее видео он выложил на своей странице в Facebook.

Бывший нардеп был одет тоже по-домашнему: на нем белая футболка и пляжные разноцветные шорты.

Ляшко спел песню Шуфутинского и шокировал сеть (видео: facebook.com/O.Liashko)

Ляшко немного изменил текст песни и вместо "пролетел желтый лист по бульварам Москвы", он спел "по бульварам Киева".

Пользователей сети это видео очень повеселило, и они прокомментировали его.

Башню сорвало;

Вот вы себя и нашли, Олег Валерьевич!

Какой талант пропадает;

Вон талант сидит, а ты дурачок в депутаты рвешься!!!

Не хватает Черновецкого;

Молодец;

На пенсии скучно;

Запой на 5 лет;

Какой ужас, а что еще остается делать;

Вы серьезно? Я тоже люблю караоке, но адекватно оцениваю свои возможности в вокале. Не позорьтесь, я знаю умных и хороших людей, которые отстаивали вашу честь годами. Мне их жаль теперь;

А можно заказать песню?

Олег лучший;

Давай на сцену

Лучше петь, чем плакать.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что Андрей Богдан угодил в скандал из-за Ляшко. Многим пользователям сети не понравилось то, что Богдан сделал репост записи Александра Онищенко.

Ранее сообщалось о том, что Ляшко предложил отправлять судей на две недели в тюрьму.