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Ляшко відірвався на концерті зірки російського шансону (відео)

STYLERПерсони    11.11.2019 - 12:55
Ляшко відірвався на концерті зірки російського шансону (відео)
Ляшко станцював на концерті Успенської (колаж: РБК-Україна)

Олег Ляшко станцював на концерті російської зірки

Олег Ляшко сходив на концерт зірки російського шансону Любові Успенської, яка відома своєю підтримкою політики Путіна. У мережі з'явилося відео, на якому одіозний політик танцює "медлячьок" в проході концертного залу.

Головного скандаліста від української політики зворушила пісня Успенської "К единственному нежному". Олег Валерійович запросив на танець свою супутницю - дружину Росіту Сайранен, з якою закружляв у чуттєвому танці.

В той час, як більшість глядачів направило камери своїх смартфонів у глядацький зал, дехто зафіксував на відео танець Олега Ляшка з дружиною.

Олег Ляшко станцював на концерті Успенської (відео: YouTube/Iri Sosnina)

Варто відзначити, що відомий продюсер Ігор Кондратюк різко висловився про візит Любові Успенської в Україну, яка відвідувала Крим після окупації півострова. Кондратюк дорікнув главу СБУ Івана Баканова в тому, що він допускає подібне.

У коментарях користувачі накинулися на політика з жорсткою критикою за його подвійні стандарти.

"Вчора кричав електрику у Росії купувати не будемо... Сьогодні танцює на концерті проросійської Успенської!" - пише один з юзерів.

"Пристрасний борець за Україну і українську мову, а сам приперся до проросійської вішалки слухати російською, як завжди у нього подвійні стандарти", - обурився коментатор.

Ляшко відірвався на концерті зірки російського шансону (відео)

Скрін коментарів

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