"Ляля - визволителька Куп'янська": неймовірна історія собаки, яка разом із військовими зачищала територію

Харківську область почали звільняти та зачищати у вересні. Слідом за військовими на звільнені території заходять волонтери, у тому числі й ті, що рятують тварин. За два місяці з Харківської області евакуювали понад 1300 тварин.

Але найбільше зооволонтерам запам'яталася Ляля, визволителька Куп'янська. Про цю собаку розповіли у МГ " Об'єктив ".

На звільнених територіях перебуває багато тварин – хтось залишився без господарів через військові дії, хтось загубився, є й такі, на кого чекають господарі у відносній безпеці.

"Ми слідом за ЗСУ заходимо, грубо кажучи, в населені пункти деокуповані, приймаємо заявки від мешканців, від колишніх мешканців цих міст і сіл, продовжуємо евакуацію тварин. Забираємо тих, кого залишили напризволяще", - розповіла представниця ГО "Порятунок тварин Харків" Ярина Вінтонюк.

Найвражаюча історія – це собаки Лялі. Волонтери її називають "Ляля - визволителька Куп'янська", а військові - "Ляля - 30 кілограмів кабачок". Голодну собаку знайшли військові під мостом під час звільнення Куп'янська. Вони врятували тварину, а потім забрали її до себе.

Буквально з першого дня Ляля пішла з головою в будні військовослужбовців і дуже прив'язалася до них. Ляля з ними їздила на пікапах, пересиджувала обстріли в окопах. І разом із військовими зачищала Куп'янськ після звільнення.

Через деякий час собаку довелося евакуювати до Харкова та передати волонтерам, щоб їй створили комфортні умови та підшукали нову родину. Але там Ляля впала у депресію.

"Вони приділяли їй свій час і увагу, давали зрозуміти, що вона не кинута. Для неї був сильний стрес, коли поїхали військові, бо вона з ними певний проміжок часу прожила. Потрібен місяць, щоб її, можна сказати, привести до тями. Насправді вона ще продовжує адаптуватися", - пояснила волонтер Ольга Ілюніна.

Після всього пережитого Ляля стала специфічною собакою - їй доводиться приділяти багато часу для морального відновлення. Вона зараз не може сама залишатися у квартирі або знаходиться у вольєрі з іншими собаками, їй потрібна постійна людська увага. Наразі для Лялі шукають нову родину.

Охочих вже було багато, але не всі готові піти на те, щоб жертвувати своїм часом та звичним життям, аби допомогти адаптації собаки. І як кажуть волонтери, подібне у тварин зараз відбувається часто. Більшість евакуйованих собак довго звикають до спокійного життя.

"Тварини у різних станах. Частина з них потребувала медичної допомоги, частина у поганому психологічному стані та потребує реабілітації. Частина з анорексією і потребує відновлення", - додала Ярина Вінтонюк.

Наразі волонтери поспішають евакуювати якомога більше тварин, оскільки зовсім скоро зима та шансів вижити у тварин стає дедалі менше.