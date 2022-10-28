Рятувальники ДСНС показали нову пухнасту "співробітницю" (фото)

На Харківщині фахівці, які займаються розмінуванням території, виявили хоробру кішку. Вона була на небезпечній території. Тепер ця кішка стала частиною родини піротехніків.

Рятувальники, піротехніки, поліція та військові майже щодня знаходять тварин на звільнених територіях або поблизу лінії фронту. Усіх тварин, які опинилися в небезпеці, рятують та передають волонтерам на безпечних територіях.

І часто буває так, що коти чи собаки залишаються у тих, хто їх врятував і стають їхніми домашніми улюбленцями.

Саме така історія сталася з кішкою Масею, яку знайшли у завалах, врятували та потім залишили поряд із собою – тепер вона стала талісманом піротехніків.

"Знайомтеся! Цього неймовірного пухнастого клубочка звуть Мася і вона вже кілька тижнів, як частка сім'ї наших піротехніків, які розміновують територію Харківської області", - сказано в повідомленні.

Малечу виявили у завалах пошкодженої внаслідок обстрілів підстанції лінії електропередач.

"Безстрашна, не боїться навіть грати з підривниками до протитанкових мін. Кошеня знайшли у завалах підірваної підстанції під час обстеження лінії електропередач, полікували та прийняли в родину", - розповіли рятувальники та показали, як виглядає їхня нова пухнаста "співробітниця".

Вчинок співробітників ДСНС викликав в українців захоплення, і вони почали дякувати за врятовану тварину.