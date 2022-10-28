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Рятувальники ДСНС показали нову пухнасту "співробітницю" (фото)

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Харківська область, П'ятниця 28 жовтня 2022 19:02
Рятувальники ДСНС показали нову пухнасту "співробітницю" (фото) У ДСНС розповіли про порятунок тварини (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На Харківщині фахівці, які займаються розмінуванням території, виявили хоробру кішку. Вона була на небезпечній території. Тепер ця кішка стала частиною родини піротехніків.

Про нову "співробітницю" рятувальників розповіли у пресслужбі ДСНС.

Рятувальники, піротехніки, поліція та військові майже щодня знаходять тварин на звільнених територіях або поблизу лінії фронту. Усіх тварин, які опинилися в небезпеці, рятують та передають волонтерам на безпечних територіях.

І часто буває так, що коти чи собаки залишаються у тих, хто їх врятував і стають їхніми домашніми улюбленцями.

Саме така історія сталася з кішкою Масею, яку знайшли у завалах, врятували та потім залишили поряд із собою – тепер вона стала талісманом піротехніків.

"Знайомтеся! Цього неймовірного пухнастого клубочка звуть Мася і вона вже кілька тижнів, як частка сім'ї наших піротехніків, які розміновують територію Харківської області", - сказано в повідомленні.

Малечу виявили у завалах пошкодженої внаслідок обстрілів підстанції лінії електропередач.

"Безстрашна, не боїться навіть грати з підривниками до протитанкових мін. Кошеня знайшли у завалах підірваної підстанції під час обстеження лінії електропередач, полікували та прийняли в родину", - розповіли рятувальники та показали, як виглядає їхня нова пухнаста "співробітниця".

Рятувальники ДСНС показали нову пухнасту &quot;співробітницю&quot; (фото) Вчинок співробітників ДСНС викликав в українців захоплення, і вони почали дякувати за врятовану тварину.

  • Які ж ви мужні люди з великими серцями. Дякую!
  • Наші сонечка ДСНС найкращі! Дякую!
  • Вдячні за порятунок малечі!
  • Дуже дякуємо, хлопчики!

До речі, раніше ми писали про те, що у Краматорську собаки самі вишикувалися в чергу за кормом від волонтерів.

А ще розповідали про те, що українські полярники поділилися неймовірною історією про пінгвінів.

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ДСНС тварини