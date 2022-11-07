"Ляля - освободительница Купянска": невероятная история собаки, которая вместе с военными зачищала территорию

Харьковскую область начали освобождать и зачищать в сентябре. Следом за военными на освобожденные территории заходят волонтеры, в том числе и те, которые спасают животных. За два месяца из Харьковской области эвакуировали более 1300 животных.

Но более всего зооволонтерам запомнилась Ляля, освободительница Купянска. Об этой собаке рассказали в МГ " Объектив ".

На освобожденных территория находится много животных - кто-то остался без хозяев из-за военных действий, кто-то потерялся, есть и такие, кого ждут хозяева в относительной безопасности.

"Мы вслед за ВСУ заходим, грубо говоря, в населенные пункты деоккупированные, принимаем заявки от жителей, от бывших жителей этих городов и сел, продолжаем эвакуацию животных. Забираем тех, кого оставили на произвол судьбы", - рассказала представительница ОО "Спасения животных Харьков" Ярина Винтонюк.

Самая впечатляющая история - это собаки Ляли. Волонтеры ее называют "Ляля - освободительница Купянска", а военные - "Ляля - 30 килограммов кабачок". Голодную собаку нашли военные под мостом во время освобождения Купянска. Они спасли животное, а потом забрали ее к себе.

Буквально с первого дня Ляля ушла с головой в будни военнослужащих и очень сильно к ним привязалась. Ляля с ними ездила на пикапах, пересиживала обстрелы в окопах. И вместе с военными зачищала Купянск после освобождения.

Через некоторое время собаку пришлось эвакуировать в Харьков и передать волонтерам, чтобы ей создали комфортные условия и подыскали новую семью. Но там Ляля впала в депрессию.

"Они уделяли ей свое время и внимание, давали понять, что она не брошена. Для нее был сильный стресс, когда уехали военные, потому что она с ними определенный промежуток времени прожила. Понадобился месяц, чтобы ее, можно сказать, привести в сознание. На самом деле она еще продолжает адаптироваться", - объяснила волонтер Ольга Илюнина.

После всего пережитого, Ляля стала специфической собакой - ей приходится уделять много времени для морального восстановления. Она сейчас не может одна оставаться в квартире или находится в вольере с другими собаками, ей нужно постоянное человеческое внимание. Сейчас для Ляли ищут новую семью.

Желающих уже было много, но не все готовы пойти на то, чтобы жертвовать своим временем и привычной жизнью, чтобы помочь адаптации собаки. И как говорят волонтеры, подобное с животными сейчас происходит часто. Большинство эвакуированных собак долго привыкают к спокойной жизни.

"Животные в разном состоянии. Часть из них нуждалась в медицинской помощи, часть в плохом психологическом состоянии и нуждается в реабилитации. Часть с анорексией и нуждается в восстановлении", - добавила Ярина Винтонюк.

Сейчас волонтеры спешат эвакуировать как можно больше животных, так как совсем скоро зима и шансов выжить у животных становится все меньше.