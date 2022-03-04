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Во Львовской области временно не работают линии 101 и 103: куда звонить

Автор: Татьяна Самарук

Во Львове и области возникли проблемы с работой стационарных телефонов. Поэтому временно не работают линии 101, 103 и 112.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

В частности, это новые номера, по которым можно дозвониться в "скорую", ГСЧС и полицию.

Номера вместо "101" (ГСЧС):

  • для абонентов Киевстар +380969632583;
  • для абонентов Lifecell;
  • +380639815841;
  • +380639812547;
  • для абонентов Vodafon +380995218203.

Номера вместо "103" ("скорая"):

  • +380679058744;
  • +380679058561.

Резервные номера "102" (полиция):

  • 0963225167;
  • 0680205581;
  • 0680971708;
  • 0989579718;
  • 0683109186;
  • 098182890.

Также резервный номер линии службы экстренной помощи "112" – +380322596031.

Добавим, что по состоянию на 4 марта 15:35 линия 102 и 103 возобновила свою работу.

Ранее мы сообщали, что из-за обстрелов российских оккупантов сотни тысяч украинцев остались без газа.

Также мы сообщали, как действовать при отсутствии водоснабжения.

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