Как действовать в случае отсутствия водоснабжения: инструкция от Минздрава
24 февраля Россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины, оккупанты цинично обстреливают жилые дома, больницы и школы. Министерство здравоохранения решило опубликовать рекомендации по спасению жизни, а именно: что делать, если в доме отсутствует водоснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Необходимо использовать питьевую воду:
- из бюветов и других источников нецентрализованного водоснабжения (колодцев, шахтных колодцев);
- пунктов разлива питьевой воды (в том числе передвижных) при их наличии;
- фасованную воду и воду в емкостях для индивидуального использования.
"Сохранять питьевую воду нужно в закрытых емкостях. При этом обязательно обозначить надписьями: "Вода обеззараженная для питья", "Вода для технических нужд", "Вода для хозяйственных нужд". Как правило, производят 2-3-суточный запас", - отметили в ведомстве.
Кроме того, для питья и приготовления пищи воду нужно кипятить (не менее 10 минут с момента закипания). Но даже при хранении ее в чистой и хорошо закрытой емкости срок годности не превышает одних суток.
Напомним, что в Энергодаре, где располагается крупнейшая в Европе АЭС, российские оккупанты открыли огонь по жилым кварталам. Из-за обстрелов в городе отсутствует водоснабжение и частично электроэнергия.
Отметим, что российские войска продолжают атаковать, в частности, территории Луганской и Донецкой областей. В результате ряд населенных пунктов остались без газа, света и водоснабжения.